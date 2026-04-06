知っておきたい年金の罠「年金が増えても手取りが減る」意外な理由
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YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が「【漫画】年金は何歳からもらうべき？「60歳・65歳・70歳・75歳」で受給した4人の末路…絶対に知っておくべき老後の罠【老後年金・損益分岐点】」を公開した。動画では、年金の受給開始年齢をめぐる4人の同級生の選択とその後を描き、額面だけではわからない年金制度の落とし穴を解説している。
59歳の竹本朔太郎は、同窓会で友人たちと年金の受給開始年齢について議論を交わす。60歳からの「繰上げ受給」で早期の安心を得る者、70歳や75歳への「繰下げ受給」で月額の大幅な増額を狙う者など、それぞれの戦略は大きく分かれた。だが、受給総額が逆転する「損益分岐点」だけでなく、元気に資金を使える「健康寿命」の観点も重要であることが提示される。
そして12年後、彼らの決断は予期せぬ結果をもたらす。75歳まで繰下げ待機をしていた友人は、71歳で病に倒れるが、「特例的な繰下げみなし増額制度」を利用して5年分の年金を一括受給し、事なきを得る。一方、70歳受給を選んだ友人は、待機中に持病が悪化しても「障害年金」を受け取れず、配偶者向けの「加給年金」も貰い損ねるという制度の罠に直面。「完璧な計画のつもりがでかい穴の空いたバケツだった」と肩を落とす。
他方、65歳で標準的な受給を開始した朔太郎も安泰ではなかった。年金額がわずかに基準を超えたことで「住民税非課税世帯」の対象から外れ、社会保険料や医療費の負担が増大。「年金が増えても手取りが減る」という厳しい現実に直面することになる。
動画の終盤では、額面ではなく「手取りベース」での損益分岐点や、家族構成による各種控除の仕組みを理解することの重要性を解説。「年金選びは、まさに人生の縮図」と締めくくり、単純な損得勘定ではなく、自身のライフプランに合わせた最適な選択が不可欠であると結論付けた。
59歳の竹本朔太郎は、同窓会で友人たちと年金の受給開始年齢について議論を交わす。60歳からの「繰上げ受給」で早期の安心を得る者、70歳や75歳への「繰下げ受給」で月額の大幅な増額を狙う者など、それぞれの戦略は大きく分かれた。だが、受給総額が逆転する「損益分岐点」だけでなく、元気に資金を使える「健康寿命」の観点も重要であることが提示される。
そして12年後、彼らの決断は予期せぬ結果をもたらす。75歳まで繰下げ待機をしていた友人は、71歳で病に倒れるが、「特例的な繰下げみなし増額制度」を利用して5年分の年金を一括受給し、事なきを得る。一方、70歳受給を選んだ友人は、待機中に持病が悪化しても「障害年金」を受け取れず、配偶者向けの「加給年金」も貰い損ねるという制度の罠に直面。「完璧な計画のつもりがでかい穴の空いたバケツだった」と肩を落とす。
他方、65歳で標準的な受給を開始した朔太郎も安泰ではなかった。年金額がわずかに基準を超えたことで「住民税非課税世帯」の対象から外れ、社会保険料や医療費の負担が増大。「年金が増えても手取りが減る」という厳しい現実に直面することになる。
動画の終盤では、額面ではなく「手取りベース」での損益分岐点や、家族構成による各種控除の仕組みを理解することの重要性を解説。「年金選びは、まさに人生の縮図」と締めくくり、単純な損得勘定ではなく、自身のライフプランに合わせた最適な選択が不可欠であると結論付けた。
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