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資産運用アドバイザーのガーコが、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」にて「暴落は買い時です。」と題した動画を公開した。米国株の恐怖指数（VIX）を用いた暴落時の投資シミュレーションと、パニック相場を乗り切るための具体的な戦略について解説している。



動画ではまず、VIXを「相場の体温計」と表現する。通常は10から20の間で推移するが、40を超えると「高熱」、つまり投資家がパニックに陥っている状態だと説明した。過去のITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショックにおいて、VIXが40を超えた日にS&P500へ投資した場合のデータを検証。買った直後はさらに株価が下落し、一時的に大きな含み損を抱えるものの、5年後にはどのケースでも大幅なプラスリターンに転じている事実を明らかにした。



この現象についてガーコは、「心理が株価をオーバーシュートさせるから」と分析する。投資家の損失回避バイアスによって本来の企業価値以上に売り込まれ、その「行き過ぎ」が戻る過程で大きなリターンが生まれるという。



最後に、長期投資のメインは積立の継続とした上で、無リスク資産の一部を暴落用の待機資金とする「暴落スパイス戦略」を提唱。「VIXが〇〇を超えたら〇％投入する」といったマイルールを平時のうちに決めておき、感情を排除して機械的に動くことの重要性を強調して動画を締めくくった。