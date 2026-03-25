9割以上がまた食べたいと回答！ 滋賀県水産課「湖魚食材消費応援事業」

記事ポイント 県内の企業・大学の食堂10カ所で約7,300食の湖魚メニューを提供小鮎のソテーやワカサギの大葉揚げなど琵琶湖ならではの味が登場利用者の9割以上が「また食べたい」と回答し次年度も実施予定 県内の企業・大学の食堂10カ所で約7,300食の湖魚メニューを提供小鮎のソテーやワカサギの大葉揚げなど琵琶湖ならではの味が登場利用者の9割以上が「また食べたい」と回答し次年度も実施予定

滋賀県水産課が、琵琶湖の魚介類の認知度向上と需要喚起を目的とした「湖魚食材消費応援事業」を実施しています。

県内の企業や大学の食堂で湖魚を使ったメニューが提供され、利用者から高い評価を得ています。

滋賀県水産課「湖魚食材消費応援事業」

事業名：湖魚食材消費応援事業実施主体：滋賀県水産課実施期間：令和7年10月〜令和8年3月対象：県内の企業・大学の食堂10カ所提供食数：約7,300食（約346kg相当）

滋賀県水産課では、琵琶湖の魚介類をもっと身近に感じてもらうため、県内の企業や大学の食堂10カ所で湖魚を活用したメニューを提供しています。

令和7年10月から令和8年3月にかけて、約7,300食・約346kg相当の湖魚メニューが届けられています。

食堂に並ぶ湖魚メニューと利用者の声

参加企業の食堂では、小鮎のソテーやワカサギの大葉揚げ、ホンモロコの炊き込みごはんといったメニューがラインナップに加わっています。

実際に食べた人からは「新鮮なイメージに変わった」「近くで入手できないため、職場で販売してくれると嬉しい」といった好意的な声が寄せられています。

アンケートでは9割以上の利用者が「また食べたい」と回答しており、魚離れが指摘される中で予想を上回る反響となっています。

食堂を統括する担当者も「地産地消として取り組み、県内に住んでいても気軽に取り入れる機会が少ない湖魚に社員が興味を持つ良い機会になった」と評価しています。

大学食堂での反響と今後の展開

肉を選ぶ学生が多いとみられていた大学食堂でも、「魚が食べたかったので提供日を待っていた」とワカサギの天ぷらを複数皿購入する学生の姿が見られています。

琵琶湖の魚が食べられることを知らなかった学生からは「おいしかった。

琵琶湖の魚についてもっと知りたい」との感想も届いています。

協力した企業・大学や食堂運営事業者からも継続の意向があり、事業終了後も湖魚メニューを続ける事業者が複数出ています。

滋賀県水産課では次年度も同様の事業を実施する予定で、湖魚利用に加え、湖岸清掃や稚魚放流などの地域貢献活動に積極的な企業の取り組みも支援していきます。

主な協力団体は、パナソニック草津工場、ダイハツ工業滋賀（竜王）工場、日東電工滋賀事業所、アストラゼネカ米原工場、立命館大学BKC内食堂、龍谷大学瀬田キャンパス、成安造形大学、びわこ成蹊スポーツ大学です。

9割以上が「また食べたい」と答えた湖魚メニューは、琵琶湖の恵みを日常の食卓に届ける取り組みとして高い手応えを示しています。

企業や大学の食堂という身近な場で、小鮎やワカサギ、ホンモロコといった湖魚の魅力に触れられます。

次年度の継続も決まり、地産地消と地域貢献を両立する事業として広がりを見せています。

滋賀県水産課「湖魚食材消費応援事業」の紹介でした。

よくある質問

Q. 湖魚食材消費応援事業ではどのようなメニューが提供されていますか？

A. 小鮎のソテー、ワカサギの大葉揚げ、ホンモロコの炊き込みごはんなど、琵琶湖の魚を使った多彩なメニューが企業や大学の食堂で提供されています。

Q. 湖魚メニューの利用者の反応はどうですか？

A. アンケートでは9割以上が「また食べたい」と回答しています。

「新鮮なイメージに変わった」「琵琶湖の魚についてもっと知りたい」といった好意的な声も多く寄せられています。

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