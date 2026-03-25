三次審査のCチームの課題曲が発表され、スタジオキャスト陣がその難易度の高さに驚愕する場面があった。

【映像】難しい楽曲を踊るスタイル抜群のアイドル集団（実際の映像）

3月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。

今回、CチームのJAYLA（大城莉瑛羅・19）、RIRA（村田莉花・20）、NARU（松浦なる・17）、AOI（大谷碧空・19）の4人に与えられた課題曲は、今年グラミー賞に2部門でノミネートされたKATSEYEのデビュー曲『Debut』である。この曲最大のポイントは、サビの高音を維持しながら踊る高難度のダンスだ。

VTRを見守っていた指原莉乃は、「すっごい、難しそう！」と衝撃を受けた様子。LE SSERAFIMのSAKURAも「これダンスも歌も」と、そのハードルの高さに目を見張った。HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイターであるソン・ソンドゥク氏は「すごくパワフルな振り付けでかなり高い音域の曲でもあります。その両方が高い完成度で安定的に一方が欠けることなく2つともバランスが取れているかが評価のポイント」と解説。KATSEYEの発掘・育成を行なったジェイ・イン氏も「英語で歌うのも大きい。外国語で歌を歌うというのは、2倍、3倍以上の努力が必要」と、全編英語歌詞という難題を強調した。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。