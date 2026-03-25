アイナ・ジ・エンド 両親の異色経歴明かす 自身は4歳からダンス「叶わなかった夢のかけらを娘に」
歌手のアイナ・ジ・エンド（31）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。両親の経歴を明かした。
木登りでは「マンションの3階ぐらい」の高さでも平気だった子供時代。幼稚園の入園式では、座って話を聞く場面で制服を脱いでしまい、「脱いだ〜！」と園庭を走り回っていた。そんな活発なアイナに対し、「落ち着きのなさを強みに」との母親の意向もあり、4歳からダンスを始めた。
母の人柄について、アイナは「凄いしゃべる」「1人ラジオ」と表現。「洗濯をしてる時も洗い物をしてる時も、即興の歌を作って歌ってる」と紹介したが、「お母さんは夢が叶わなくて、大阪に帰って私を産んでくれた」と、母がかつてアイドルを目指していたことを明かした。
そして「叶わなかった夢のかけらを娘に託すように、ずーっとダンスを習わせてくれていた」と告白。父については「お父さんは寡黙なカメラマン。なんですけど、ずっと漆塗りをやってたみたいで、漆塗りからカメラマンに」と異色の経歴を打ち明けた。そんな両親から受け継いだところとして、父の「言葉にできないようなアート寄りの感覚」と母親の明るさを挙げていた。