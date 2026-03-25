J1WEST最下位の福岡、名古屋MF椎橋慧也の期限付き移籍加入を発表「福岡の為だけに精一杯戦いたい」
アビスパ福岡は25日、名古屋グランパスMF椎橋慧也の期限付き移籍加入を発表した。移籍期間は26年6月30日までとなり、背番号は34を背負うことが併せて発表されている。
クラブを通じ、椎橋は「初めまして。名古屋グランパスから期限付きで加入する事になりました。椎橋慧也です。今とても苦しい状況だと思いますがアビスパ福岡の為だけに精一杯戦いたいと思うのでぜひ一緒に戦って下さい!よろしくお願いします!」とコメント。
また、名古屋のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「2年とちょっとお世話になりました。あの圧倒的な空気を創り上げてくれるファミリーの皆さんと闘えたことを誇りに思います。闘う場所は変わりますがまたピッチで会いましょう!!ありがとうございました!」とコメントしている。
なお、J1百年構想リーグWESTに所属する福岡は第8節終了時点で2勝6敗(2PK勝、1PK負)の勝ち点5。9位のC大阪と勝ち点6差をつけられた最下位となっている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF椎橋慧也
(しいはし・けいや)
■生年月日
1997年6月20日
■出身地
千葉県
■身長/体重
178cm/75kg
■経歴
咲が丘SC-八木が谷中-市立船橋高-仙台-柏-名古屋
クラブを通じ、椎橋は「初めまして。名古屋グランパスから期限付きで加入する事になりました。椎橋慧也です。今とても苦しい状況だと思いますがアビスパ福岡の為だけに精一杯戦いたいと思うのでぜひ一緒に戦って下さい!よろしくお願いします!」とコメント。
なお、J1百年構想リーグWESTに所属する福岡は第8節終了時点で2勝6敗(2PK勝、1PK負)の勝ち点5。9位のC大阪と勝ち点6差をつけられた最下位となっている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF椎橋慧也
(しいはし・けいや)
■生年月日
1997年6月20日
■出身地
千葉県
■身長/体重
178cm/75kg
■経歴
咲が丘SC-八木が谷中-市立船橋高-仙台-柏-名古屋