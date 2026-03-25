「ギャル時代に戻ったよー！」鈴木奈々、平成ギャルメイクを披露！ 「あの頃を知ってる民からしたら」
「ギャル時代に戻ったよー！」鈴木奈々、平成ギャルメイクを披露！ 「あの頃を知ってる民からしたら」
タレントの鈴木奈々さんは3月24日、自身のInstagramを更新。平成ギャルメイクを披露し、反響を呼んでいます。
【動画】鈴木奈々の平成ギャルメイク
「現役ギャルの中に紛れても、全く違和感無し」鈴木さんは「平成ギャルメイクが大好評で嬉しいです」とつづり、1本の動画を投稿。メイクだけでなく、金髪のウィッグやストリートカジュアルなファッションに身を包み、平成のギャルを再現しています。鈴木さんも「ギャル時代に戻ったよー！」と満足げな様子です。
この投稿には「ギャルメイク似合いますよ」「あの頃を知ってる民からしたら興奮です」「現役ギャルの中に紛れても、全く違和感無し」「若くなって行ってない？」などの声が寄せられました。
「小森純ちゃんとギャルに大変身しました！」21日の投稿では「小森純ちゃんとギャルに大変身しました！」とつづり、元モデル・タレントの小森純さんとのツーショットを公開した鈴木さん。今回の投稿と同じメイクやファッションです。また20日、小森さんが自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画では、鈴木さんと小森さんが平成ギャルメイクをする様子を見ることができます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
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