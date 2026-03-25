英国が思い起こす「忘れがたい一夜」　“ブラジル撃破”の森保ジャパンを「危険なチーム」と警戒

ブラジルに0−2から逆転した力を英メディアも警戒している(C)Getty Images

サッカー日本代表は今月末、スコットランド、イングランドとそれぞれ相手のホームで強化試合を戦う。今年に入り最初の対外試合であり、6月の北中米ワールドカップ（W杯）メンバー決定前の最後の代表活動となる。

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昨年10月以降、ホームでの親善試合は4戦負け無し。ブラジルやガーナなどを相手に、森保ジャパンは3連勝を飾った。W杯へ向け仕上げの段階に入るこの3月シリーズでも注目度は高く、英国2チームとの対戦を前に、現地メディアが日本の戦力分析を行っている。

スポーツベットサイト『SPORTSBOOM』では、昨年秋からの日本の躍進を振り返っており、「パラグアイとの引き分けこそあったものの、日本にとって重要だったのは継続性を保ちつつ、自分たちのスタイルをさらに磨くことだった。モリヤス監督が重視するボール保持、サイドを使った攻撃、そしてポジションの入れ替えを伴う攻撃は、日本を非常に危険なチームにしている」と戦い方の特徴を分析。

また、前半に0-2と劣勢を強いられながら試合をひっくり返したブラジル戦についても、「日本は見事に立て直し、3ゴールを奪って歴史的な逆転勝利を収めた。これは日本にとってブラジル戦初勝利となった。この忘れがたい一夜が示したのは、日本最大の強みが粘り強さと戦術的適応力にあるということだった」と賛辞を並べている。