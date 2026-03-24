SNSで話題の“日本の蒸しパン好きのイギリス人”を直撃。「僕の人生を救った」蒸しパンの大きな意味とは？
「日本での蒸しパンとの出会いが、私のゲーム人生を変えた瞬間だ」
そう語るのは、イギリス出身のプロゲーマー、Ryan Hartさん。SNSに投稿された、完璧な構図の蒸しパンの写真が話題になった。構図はもちろんだが、さらに驚かせたのは、「蒸しパン見つけましたぞ！！！！！」と日本語で綴られていたことだった。
なぜ、そこまで蒸しパンに思い入れがあるのか？なぜ日本語がそんなに上手なのか？本人を直撃し、その謎を紐解いていくうちに、蒸しパンには予想外に“大きな意味”があることが判明した。
◆蒸しパンとの出合いは「ゲーム人生を変えた瞬間」
--最初に蒸しパンを食べたのは、いつですか？
Ryanさん（以下・同）：初めて日本を訪れたのは1998年ですが、蒸しパンに出会ったのは、日本に来て1か月以上経ってからだと思います。
その頃、東京で開催されていた『Ehrgeiz（エアガイツ）』『Virtua Fighter（バーチャファイター）』『Tekken（鉄拳）』『King of Fighters（ザ・キング・オブ・ファイターズ）』の大会に出場していました。当時19歳で、UKチャンピオンではありましたが、日本では連敗続きで苦戦していました。
精神的にかなりきついし、お金もないし、言葉も分からないから、誰とも話せない日々。イギリスに帰ったところでホームレスだし、僕に残されたのはゲームだけ。本当にきつかったです。
ある晩、いつものアーケードでのセッションを終えて終電で帰宅する途中、いつものコンビニのパンコーナーを見て、たまたま、見慣れない菓子パンが目に入った。それが蒸しパンでした。
正直、最初は「MUSHI（虫）パン？ コオロギでも入ってるんじゃないか」って疑いました。アジアでは虫を食べる国もあると聞いていたので（笑）。でもなんとなく惹かれるものがあって、チーズ蒸しパンを買ってみたんです。袋を開けてひと口食べた瞬間に、すべてが変わりました。
--どういうふうに変わったんでしょうか。
その頃は、あまりに負けが続いていて「ゲームを完全に辞めようか」と本気で考えていました。人生のあらゆることがうまくいかず、心も体もボロボロで、「日本に来たのは“現実を受け入れろ”という人生からのメッセージなのかもしれない」とさえ思っていたんです。
そんな時に出合ったのが、あの小さな蒸しパンでした。ひと口かじった瞬間、「あ、ちょっとだけ気持ちが軽くなった」と思えたんです。ふわっとして、甘くて、どこか優しくて、もっと食べたくなる味で。「大丈夫だよ」と言ってくれているみたいでした。
もちろん、一時的なものではあります。でも、その“少しだけ前向きになれる感覚”が、当時の僕にはすごく大きかった。「そうだ、僕は諦めるのが嫌いじゃないか」と思い出して、もう一度挑戦してみようと決めました。
その夜は本当にどん底でしたが、蒸しパンと向き合ったあの瞬間が、1日を少しだけ明るく塗り替えてくれました。頭の中を整理して、気持ちを落ち着かせて、「今日は悪い日じゃない。気づきのある日だった」と思えるようになったんです。
それ以来、蒸しパンを毎日の“ゲーミング・ルーティン”に取り入れるようになりました。
--イギリスに蒸しパンと同じようなパンはないのですか？
似たような蒸しケーキはありますが、まったく同じではありません。クリームが多すぎたり、チーズが重すぎたり、下にクッキー生地が敷かれていたりするんです。
それからは、日本に行くたびに蒸しパンを探すのが習慣になりました。ロンドンのJapan Centreやコンビニで見かけたら必ず手に取ります。いろんな種類を食べてきましたが、やっぱり思い入れのある“チーズ蒸しパン”が一番好きですね。
そう語るのは、イギリス出身のプロゲーマー、Ryan Hartさん。SNSに投稿された、完璧な構図の蒸しパンの写真が話題になった。構図はもちろんだが、さらに驚かせたのは、「蒸しパン見つけましたぞ！！！！！」と日本語で綴られていたことだった。
なぜ、そこまで蒸しパンに思い入れがあるのか？なぜ日本語がそんなに上手なのか？本人を直撃し、その謎を紐解いていくうちに、蒸しパンには予想外に“大きな意味”があることが判明した。
--最初に蒸しパンを食べたのは、いつですか？
Ryanさん（以下・同）：初めて日本を訪れたのは1998年ですが、蒸しパンに出会ったのは、日本に来て1か月以上経ってからだと思います。
その頃、東京で開催されていた『Ehrgeiz（エアガイツ）』『Virtua Fighter（バーチャファイター）』『Tekken（鉄拳）』『King of Fighters（ザ・キング・オブ・ファイターズ）』の大会に出場していました。当時19歳で、UKチャンピオンではありましたが、日本では連敗続きで苦戦していました。
精神的にかなりきついし、お金もないし、言葉も分からないから、誰とも話せない日々。イギリスに帰ったところでホームレスだし、僕に残されたのはゲームだけ。本当にきつかったです。
ある晩、いつものアーケードでのセッションを終えて終電で帰宅する途中、いつものコンビニのパンコーナーを見て、たまたま、見慣れない菓子パンが目に入った。それが蒸しパンでした。
正直、最初は「MUSHI（虫）パン？ コオロギでも入ってるんじゃないか」って疑いました。アジアでは虫を食べる国もあると聞いていたので（笑）。でもなんとなく惹かれるものがあって、チーズ蒸しパンを買ってみたんです。袋を開けてひと口食べた瞬間に、すべてが変わりました。
--どういうふうに変わったんでしょうか。
その頃は、あまりに負けが続いていて「ゲームを完全に辞めようか」と本気で考えていました。人生のあらゆることがうまくいかず、心も体もボロボロで、「日本に来たのは“現実を受け入れろ”という人生からのメッセージなのかもしれない」とさえ思っていたんです。
そんな時に出合ったのが、あの小さな蒸しパンでした。ひと口かじった瞬間、「あ、ちょっとだけ気持ちが軽くなった」と思えたんです。ふわっとして、甘くて、どこか優しくて、もっと食べたくなる味で。「大丈夫だよ」と言ってくれているみたいでした。
もちろん、一時的なものではあります。でも、その“少しだけ前向きになれる感覚”が、当時の僕にはすごく大きかった。「そうだ、僕は諦めるのが嫌いじゃないか」と思い出して、もう一度挑戦してみようと決めました。
その夜は本当にどん底でしたが、蒸しパンと向き合ったあの瞬間が、1日を少しだけ明るく塗り替えてくれました。頭の中を整理して、気持ちを落ち着かせて、「今日は悪い日じゃない。気づきのある日だった」と思えるようになったんです。
それ以来、蒸しパンを毎日の“ゲーミング・ルーティン”に取り入れるようになりました。
--イギリスに蒸しパンと同じようなパンはないのですか？
似たような蒸しケーキはありますが、まったく同じではありません。クリームが多すぎたり、チーズが重すぎたり、下にクッキー生地が敷かれていたりするんです。
それからは、日本に行くたびに蒸しパンを探すのが習慣になりました。ロンドンのJapan Centreやコンビニで見かけたら必ず手に取ります。いろんな種類を食べてきましたが、やっぱり思い入れのある“チーズ蒸しパン”が一番好きですね。