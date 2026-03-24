7倍レンズ×誤差±20cmの高精度！ Shot Navi「PRECIS」

記事ポイント Shot Naviからゴルフ用レーザー距離計測器の新モデル「PRECIS」が登場シリーズ初の7倍高倍率レンズと誤差±20cmの高精度測定を搭載価格は33,000円（税込）で2026年3月下旬より販売開始 Shot Naviからゴルフ用レーザー距離計測器の新モデル「PRECIS」が登場シリーズ初の7倍高倍率レンズと誤差±20cmの高精度測定を搭載価格は33,000円（税込）で2026年3月下旬より販売開始

テクタイトから、ゴルフ用レーザー距離計測器「Shot Navi」シリーズの新モデル「PRECIS」が2026年3月下旬に発売されます。

シリーズ初となる7倍高倍率レンズの搭載に加え、誤差±20cmの計測精度を実現した注目の一台となっています。

Shot Navi「PRECIS」

商品名：PRECIS価格：33,000円（税込）発売時期：2026年3月下旬カラー：ブラック／ホワイト本体外寸：93×59.5×30mm重量：123g防水仕様：IPX4相当（生活防水程度）

「PRECIS」最大の特長は、Shot Naviシリーズで初めて搭載された7倍の高倍率レンズ。遠くのピンフラッグをより大きく、より鮮明にファインダー越しに捉えられます。

計測精度は誤差±20cmで、従来品と比較して80％の精度向上を実現しました。

計測スピードは超高速の0.02秒。ボタンを押した瞬間に距離が表示されるため、手ブレの影響を最小限に抑えられます。

計測距離は3.0m〜1,828.0m（2,000.0yd）に対応。最大計測距離が長いほど目標物を捉えやすく、超高精度な照準が可能になっています。

3D計測モード（3点間距離計測）も搭載しており、ボールの位置まで行かなくても、カートなど離れた場所から目標物までの距離を計測できます。

安心・高品質の日本製である点も見逃せないポイント。国内自社工場で生産された”MADE IN JAPAN”品質の製品となっています。

充電式で約1.5時間のフル充電により約27,000回の計測が可能。セット内容にはキャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USB Type-Cケーブルが含まれます。

7倍レンズで遠くのピンも鮮明に捉え、誤差±20cmの精度で的確な距離情報を得られるゴルフ用レーザー距離計測器。

0.02秒の瞬間計測と3D計測モードにより、プレー中のあらゆる場面でスムーズな距離計測をサポートしてくれます。

国内自社工場生産のMADE IN JAPAN品質で、33,000円（税込）という価格も魅力的な一台。

Shot Navi「PRECIS」の紹介でした。

よくある質問

Q. Shot Navi「PRECIS」の価格と発売時期は？

価格は33,000円（税込）で、2026年3月下旬より販売開始です。カラーはブラックとホワイトの2色展開となっています。

Q. 従来モデルとの違いは？

シリーズ初の7倍高倍率レンズを搭載し、計測精度は誤差±20cmと従来比80％向上しました。計測スピードも0.02秒の超高速測定に対応しています。

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