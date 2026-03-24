おばたのお兄さん、愛息子のためにアンパンマン風船抱え新幹線移動
お笑い芸人・おばたのお兄さんが22日、オフィシャルブログを更新。２歳の息子への思いあふれるエピソードを明かし、反響を呼んでいる。
この日、「息子が喜ぶ顔が見たいから！」と題してブログを更新したおばたは、春分の日を含む３連休に福岡、神戸、群馬と各地で仕事をこなしたことを報告。「各地の皆様、ありがとうございました！」と感謝をつづった。
神戸での仕事では、会場近くのアンパンミュージアムにちなんだアンパンマンとダダンダンのバルーンが差し入れとして楽屋に届けられたといい、「これ、買うと高いんですよ！！」と興奮気味にコメント。スタッフの勧めで持ち帰ることになったという。
新幹線のホームでアンパンマンとダダンダンのバルーンを手にしたおばたの様子とともに「これを持って神戸から新幹線に乗って品川駅までそしてそこから電車に乗って帰宅しました」と報告。「大の大人がアンパンマンとダダンダンを持って電車に乗っているのだからもちろんジロジロ見られます」としつつ、「でも、息子の喜ぶ顔が見たいのでそんなことは 関っ係ない！息子は力と癒しをくれます」と父としての思いを吐露。
帰宅後、息子にバルーンを渡すと「大大大大大大喜び！！！！！！」だったといい、「持って帰ってきた甲斐がありました」と満足げに振り返った。「それを見て僕と妻は大喜び」と家族の温かい時間をつづり、「息子に感謝です！」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「おばたのお兄さん素敵」「恥ずかしさよりも子供の笑顔が勝っちゃいますよね」などの声が寄せられている。
おばたとフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
この日、「息子が喜ぶ顔が見たいから！」と題してブログを更新したおばたは、春分の日を含む３連休に福岡、神戸、群馬と各地で仕事をこなしたことを報告。「各地の皆様、ありがとうございました！」と感謝をつづった。
神戸での仕事では、会場近くのアンパンミュージアムにちなんだアンパンマンとダダンダンのバルーンが差し入れとして楽屋に届けられたといい、「これ、買うと高いんですよ！！」と興奮気味にコメント。スタッフの勧めで持ち帰ることになったという。
帰宅後、息子にバルーンを渡すと「大大大大大大喜び！！！！！！」だったといい、「持って帰ってきた甲斐がありました」と満足げに振り返った。「それを見て僕と妻は大喜び」と家族の温かい時間をつづり、「息子に感謝です！」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「おばたのお兄さん素敵」「恥ずかしさよりも子供の笑顔が勝っちゃいますよね」などの声が寄せられている。
おばたとフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。