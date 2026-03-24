味噌だけじゃない！ここまで使える「ふきのとう」の新しい食べ方

天ぷらや味噌あえで楽しむことが多い「ふきのとう」。知っている食べ方はこの2つだけ…という人が多いのでは。じつは、定番以外の味つけや組み合わせでもおいしく楽しめます。今回は、いつもと違うふきのとうの食べ方を5つ集めました。

▼口に含むと春の香りがあふれ出す

味噌と豚肉のうまみでふきのとうの苦みがまろやかに。



▼糸こんにゃくと甘辛く炒めた一品

噛みごたえのある糸こんにゃくと組み合わせると、春の香りがあふれます。



▼和風だけじゃない！ここでしかできない洋風アレンジ

生ハムの塩けとオリーブオイルのまろやかさで、ほろ苦さがアクセントに。



▼春の香り漂う大人のキッシュ

素材の組み合わせで味の楽しみ方は無限大。お酒との相性も抜群です。



▼シンプルに楽しむ定番アレンジ

さっとゆでて水けを絞り、めんつゆやかつお節で味つけしたおひたし。苦みと風味をシンプルに味わえます。







定番の味噌だけでなく、豚肉巻きや生ハムあえ、糸こんにゃく炒めなど、ふきのとうは味の幅が広い食材です。せっかくの春の苦みをいろいろな味で楽しんでみてください。苦みはお好みで調整するのもおすすめです。（TEXT：青木千奈）

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