¡ÚÅìµþÅÔ¡¦ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢ÂæÆ¬¤Î°ìÊý¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¹ÓÀî¶è¡Ù¡ØËÌ¶è¡Ù¤Î³¹¤È¤Ï
ÅìµþÅÔ¤Î2026Ç¯¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á(½»ÂðÃÏ)¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ6.5%Áý¤Î56Ëü5,100±ß/Ö¤È¤Ê¤ê¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃÏ²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÈ¯É½¤ÎÃÏ²Á¸ø¼¨¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¡¦½»ÂðÃÏ¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡ÛÅìµþÅÔ¡¦½»ÂðÃÏ¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
ÅìµþÅÔ¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢2026Ç¯1·î»þÅÀ¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÊÀî±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤Î¡Ö¹Á¶è¹ÁÆî3ÃúÌÜ6ÈÖ7¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÅÔ±Ä¿åÆ»¶¶¡×(Ê¸µþ¶èËÜ¶¿1ÃúÌÜ107ÈÖ1)¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÎ¯ÃÓ»³²¦¡×(¹Á¶èÀÖºä1ÃúÌÜ1424ÈÖ1)¡¢4°Ì¤Ï¡ÖÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ¡×(¹Á¶èÀÖºä6ÃúÌÜ1911ÈÖ)¡¢5°Ì¤Ï¡ÖÅÄÄ®¡×(¹Á¶è¼Ç±º2ÃúÌÜ1ÈÖ33)¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢6°Ì¤Ï¡ÖÀÄÊª²£Ãú¡×(ÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî4ÃúÌÜ13ÈÖ)¡¢7°Ì¤Ï¡ÖÀÖ±©´äÊ¥¡×(ËÌ¶èÀÖ±©1ÃúÌÜ32ÈÖ14)¡¢8°Ì¤Ï¡ÖÀ¾Áã³û¡×(ËÌ¶èÂìÌîÀî5ÃúÌÜ6ÈÖ4³°)¡¢¡ÖÀÖ±©¶¶¡×(¹Á¶è»°ÅÄ2ÃúÌÜ35ÈÖ1)¡¢¡ÖÅ·²¦½§¥¢¥¤¥ë¡×(ÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî1ÃúÌÜ299ÈÖ3)¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢11°Ì¤Î¡ÖÆüÊëÎ¤¡×¡¢15°Ì¤Î¡Ö»°¥ÎÎØ¡×¤È¡¢¹ÓÀî¶è¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼çÍ×¤Ê¸òÄÌ»ÜÀß¡×¤òµºÜ
¢¨ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï2025Ç¯Èæ
¢¨¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÃÏ²Á¸ø¼¨¥Ç¡¼¥¿¤è¤êºîÀ®
¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ï¹Á¶è¡¦ÉÊÀî¶è¤¬Â¿¿ô
2026Ç¯¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×20¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºòÇ¯1°Ì¤À¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¶è¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¹Á¶è¤äÉÊÀî¶è¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÅç¶è¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÉÔÆ°»º¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡×¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾å°Ì6ÃÏÅÀ¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÉÊÀî
1°Ì¤ÎÉÊÀî(¹Á¶è¹ÁÆî)¤Ï¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨22.2%¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤½»ÂðÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤è¤êÅÔ¿´Î©ÃÏ¤Î½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Î©ÃÏ¾ò·ï¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍÑÃÏ¤Î¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤²¢À¹¤Ç²Á³Ê¤Ï¶¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¹Á¶èÆîÉô¤ÎÏÑ´ßÃÏ°è¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÁÒ¸ËÅù¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë½»ÂðÃÏ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÅÔ±Ä¿åÆ»¶¶
2°Ì¤ÎÅÔ±Ä¿åÆ»¶¶(Ê¸µþ¶èËÜ¶¿)¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢20.8%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»³¼êÀþ¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤â¶á¤¯´×ÀÅ¤Ç´Ä¶ÎÉ¹¥¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤Ï²¢À¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ½ÏÀ®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¶¡µëÍ¾ÎÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¸½ºß¤Î½»´Ä¶¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÎ¯ÃÓ»³²¦
3°Ì¤ÏÎ¯ÃÓ»³²¦(¹Á¶èÀÖºä)¤Ç¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï20.5%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¤òÌä¤ï¤º¹âµéÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¼ûÍ×¤ÏÄì·ø¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯ÍÑÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë³«È¯»ö¶È¼Ô¤Î¼ûÍ×¤â²¢À¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ç¤ÏÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹âµé½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ûÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ
4°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ(¹Á¶èÀÖºä)¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢20.4%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤è¤ê¹âµé½»ÂðÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÙÍµ¼ÔÁØ¤ÎÄì·ø¤¤¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢³«È¯ÁÇÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ú¤¹ç¤¤¤â¶¯¤¯¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Á¶è¤Ç¤â´×ÀÅ¤Ç¡¢½»´Ä¶¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âµé½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ËÆÃÊÌ¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Ï¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ûÅÄÄ®
5°Ì¤ÏÅÄÄ®(¹Á¶è¼Ç±º)¤Ç¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï20.2%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Öºòº£¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍÑÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼èÆÀ¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ²Á¤Ï¶¯´Þ¤ß¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È½ê¤Ê¤É¤Ï¸º¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤è¤ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃæ¿´¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÀÄÊª²£Ãú
6°Ì¤ÎÀÄÊª²£Ãú(ÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî)¤Ï¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤¬20%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶èÆâ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅ¬ÃÏ¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏÃÏ¤ÎÅÚÃÏ¤Î¶¡µë¤¬¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ²Á¤ÏÂçÉý¤Ê¾å¾º·¹¸þ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©¾ìÀ×ÃÏ¤Ê¤É¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬½¸¤Þ¤ëÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ë»ö¶ÈÍÑ¤Î·úÊª¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É½»Âð¤Ø¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¶¦Æ±½»Âð¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£µ®»Ò ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(AFP)¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢AFP(ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê)»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤òÅ¸³«¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¹É®¤ä¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡ÛÅìµþÅÔ¡¦½»ÂðÃÏ¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
ÅìµþÅÔ¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢2026Ç¯1·î»þÅÀ¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÊÀî±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤Î¡Ö¹Á¶è¹ÁÆî3ÃúÌÜ6ÈÖ7¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢6°Ì¤Ï¡ÖÀÄÊª²£Ãú¡×(ÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî4ÃúÌÜ13ÈÖ)¡¢7°Ì¤Ï¡ÖÀÖ±©´äÊ¥¡×(ËÌ¶èÀÖ±©1ÃúÌÜ32ÈÖ14)¡¢8°Ì¤Ï¡ÖÀ¾Áã³û¡×(ËÌ¶èÂìÌîÀî5ÃúÌÜ6ÈÖ4³°)¡¢¡ÖÀÖ±©¶¶¡×(¹Á¶è»°ÅÄ2ÃúÌÜ35ÈÖ1)¡¢¡ÖÅ·²¦½§¥¢¥¤¥ë¡×(ÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî1ÃúÌÜ299ÈÖ3)¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢11°Ì¤Î¡ÖÆüÊëÎ¤¡×¡¢15°Ì¤Î¡Ö»°¥ÎÎØ¡×¤È¡¢¹ÓÀî¶è¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼çÍ×¤Ê¸òÄÌ»ÜÀß¡×¤òµºÜ
¢¨ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï2025Ç¯Èæ
¢¨¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÃÏ²Á¸ø¼¨¥Ç¡¼¥¿¤è¤êºîÀ®
¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ï¹Á¶è¡¦ÉÊÀî¶è¤¬Â¿¿ô
2026Ç¯¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×20¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºòÇ¯1°Ì¤À¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¶è¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¹Á¶è¤äÉÊÀî¶è¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÅç¶è¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÉÔÆ°»º¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡×¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾å°Ì6ÃÏÅÀ¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÉÊÀî
1°Ì¤ÎÉÊÀî(¹Á¶è¹ÁÆî)¤Ï¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨22.2%¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤½»ÂðÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤è¤êÅÔ¿´Î©ÃÏ¤Î½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Î©ÃÏ¾ò·ï¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍÑÃÏ¤Î¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤²¢À¹¤Ç²Á³Ê¤Ï¶¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¹Á¶èÆîÉô¤ÎÏÑ´ßÃÏ°è¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÁÒ¸ËÅù¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë½»ÂðÃÏ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÅÔ±Ä¿åÆ»¶¶
2°Ì¤ÎÅÔ±Ä¿åÆ»¶¶(Ê¸µþ¶èËÜ¶¿)¤ÎÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢20.8%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»³¼êÀþ¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤â¶á¤¯´×ÀÅ¤Ç´Ä¶ÎÉ¹¥¤Ê½»ÂðÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤Ï²¢À¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ½ÏÀ®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¶¡µëÍ¾ÎÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¸½ºß¤Î½»´Ä¶¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÎ¯ÃÓ»³²¦
3°Ì¤ÏÎ¯ÃÓ»³²¦(¹Á¶èÀÖºä)¤Ç¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï20.5%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸Å¤òÌä¤ï¤º¹âµéÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¼ûÍ×¤ÏÄì·ø¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯ÍÑÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë³«È¯»ö¶È¼Ô¤Î¼ûÍ×¤â²¢À¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ç¤ÏÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹âµé½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ûÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ
4°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ(¹Á¶èÀÖºä)¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢20.4%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤è¤ê¹âµé½»ÂðÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÙÍµ¼ÔÁØ¤ÎÄì·ø¤¤¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢³«È¯ÁÇÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ú¤¹ç¤¤¤â¶¯¤¯¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Á¶è¤Ç¤â´×ÀÅ¤Ç¡¢½»´Ä¶¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âµé½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ËÆÃÊÌ¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Ï¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ûÅÄÄ®
5°Ì¤ÏÅÄÄ®(¹Á¶è¼Ç±º)¤Ç¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï20.2%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Öºòº£¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍÑÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼èÆÀ¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ²Á¤Ï¶¯´Þ¤ß¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È½ê¤Ê¤É¤Ï¸º¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤è¤ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃæ¿´¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÀÄÊª²£Ãú
6°Ì¤ÎÀÄÊª²£Ãú(ÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî)¤Ï¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤¬20%¤Ç¤·¤¿¡£´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶èÆâ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅ¬ÃÏ¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏÃÏ¤ÎÅÚÃÏ¤Î¶¡µë¤¬¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ²Á¤ÏÂçÉý¤Ê¾å¾º·¹¸þ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹©¾ìÀ×ÃÏ¤Ê¤É¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬½¸¤Þ¤ëÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤ë»ö¶ÈÍÑ¤Î·úÊª¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É½»Âð¤Ø¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¶¦Æ±½»Âð¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£µ®»Ò ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(AFP)¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢AFP(ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê)»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤òÅ¸³«¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¹É®¤ä¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é