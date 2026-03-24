子どもが中学受験や高校受験、大学受験の結果、第一志望の学校に合格できず、春休みに入ってからもなかなか立ち直れないケースがあります。これは、本人だけでなく親にとってもつらいことではないでしょうか。そこで、今回は受験に失敗して落ち込んでいる子どもに言うべきではない禁句を紹介。また、安易な励ましがはらむリスクや、落胆する子どもの心理などについて、探究型学習に特化した民間学童保育「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長で、教育アドバイザーの鶴原頌太郎さんに聞きました。

【画像で見る】「えっ…」 これが「受験失敗」で立ち直れない子どもに言ってはいけない“NGワード”です！

安易に励ますのはダメ

Q.子どもが中学受験や高校受験、大学受験の結果、本命ではない学校に進学したとします。子どもにふてくされたまま学校生活を送ってほしくないと思った場合、親はどのように子どもに接した方がよいのでしょうか。

鶴原さん「第二志望、第三志望の学校へ進むことになり、子どもは納得感がない状態かもしれませんね。親としても、子どもの悔しさにどう寄り添うのがよいか、悩ましいと思います。

特に、親が未練を引きずってしまうと、子どもは敏感にそれをキャッチして、自分の進路に自信を持てなくなる可能性があります。大切なのは、親が結果にこだわり過ぎるあまり、子どもの『自信の芽』を摘んでしまわないようにすることです。『子どもが選んだ道がベストだと信じている』と、親自身も子どもの進路に納得感を示しましょう。

また、入学後に伸びるのは、第一志望に届かなかった学生であることも多いです。『次こそは』という反骨精神をエネルギーにできるからです。子どもの『自分がやりたいことを見つける力』『自分で目標を立て、挑戦する力』を大切にしてあげてください」

Q.本命の学校に入学できず不満に感じている子どもに掛けてはいけない言葉はあるのでしょうか。例えば「いつまで落ち込んでいるんだ」「また頑張ればいい」などの言葉を掛けた場合、子どもはどのように感じるのでしょうか。

鶴原さん「確かに、実際に入学してしまえば、本命だった学校へのこだわりが消え、有意義で充実した学生生活を送れる可能性はあります。だからと言って、良かれと思って子どもに掛けた言葉が、子どもにとっては刃になることがあるんですね。代表的な言葉を紹介します」

・感情を否定する言葉

不満に感じる期間は、本人にとって心を立て直す期間です。そこに「いつまで落ち込んでいるのか」「もう終わったことだろう」などと感情を否定する言葉を掛けると、「自分の数年間の努力は、親にとって価値のないものなんだ」と孤独感を深めさせてしまいます。

・安易な励ましの言葉

「次があるよ」「人生は長い」「どこに行っても自分次第」といった言葉は正論であっても、本人には「頑張りが報われなかったから、次があると思えない」と思えるでしょう。自分次第という言葉も「失敗したのは努力不足」と響いてしまう可能性があります。

・解決策を押し付ける言葉

「資格を取って逆転しよう」「3年から編入する手がある」のように、入学前からリベンジを意識すると、進学先への嫌悪感を強めてしまいます。

親としては、第二志望校、第三志望校に進む子どもを認めてあげるのが大切です。

Q.子どもが本命の学校に入学できないのを不満に思ったり、落ち込んだりしているのを放置した場合、どのような問題が生じる可能性があるのでしょうか。

鶴原さん「子どもが『壁』にぶつかったとき、あえて『何もしない時間』を一緒に過ごすことで、家族が安心できる場所だと示せるでしょう。しかし、『見守り』と『放置』の違いには気を付けなければなりません。どちらも『手を出さない』点では同じに見えますが、『関心の有無』が、子どもの将来に大きな影響を及ぼします。

今回の例でも、『そのうち落ち着くだろう』と楽観視して、子どもの抱える葛藤を放置するのは危険です。周囲の無理解を押し付けられた結果、数年後に、深刻な影響が表れるケースも少なくありません。

例えば、『学習意欲が湧かず、頑張りが無駄に思えて不登校、中退につながる』『本命校に落ちた自分に“敗北者”のレッテルを貼り、可能性を狭めてしまう』『同級生を見下して孤立したり、逆に周囲に劣等感を覚え、孤独感を深めたりする』『言葉にできない悔しさが、身体症状や心の病として現れる』などのケースです。

また、『不満』についてですが、子どもが親に対して『不満をぶつける』『文句を言う』うちは、心に活力が残っている証拠で、まだ健全と言えます。本当に深刻なのは、不満を言わなくなり、表情が消え、完全に心を閉ざしてしまう状態です。本人のエネルギーが内側にこもり、自身を攻撃し始めているかもしれません。

子どもの不満や文句を聞くのは、親としてもつらいものですが、そうした言葉の裏には、子どもの努力と、報われなかったことへの悔しさがあるはずです。親は不満のもとになっている『努力』『悔しさ』をすくい上げ、これまでのプロセスを肯定することで、不満が自己否定という毒に変わるのを防げるはずです」

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親の焦りから出る「いつまで落ち込んでいるの」といった言葉は、子どもの努力を否定し、子どもが心を閉ざす原因となることが分かりました。大切なのは、親が子どもの進路を信じ、子どもの悔しさを丸ごと受け止めることです。これまでの子どもの頑張りを肯定して、次への活力に変えていきましょう。