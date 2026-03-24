イランに対し、ホルムズ海峡が48時間以内に開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」と述べていたアメリカのトランプ大統領ですが、自身のSNSを更新し「発電所への攻撃を5日間、延期する」と表明しました。

■5日間延期も 双方の主張かみ合わず

トランプ大統領は日本時間23日午後8時すぎ、SNSへの投稿でイランの発電所への攻撃を5日間延期すると発表しました。

トランプ大統領

「アメリカとイランは、過去2日間、中東における、両国の敵対関係の完全な解決に向けて、非常に生産的な対話を行ってきたことを報告する」

「イランの発電所およびエネルギーインフラに対する軍事攻撃を、進行中の協議の成功を条件に5日間延期するよう指示した」

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そもそもこの攻撃について、トランプ大統領が言及したのは、日本時間22日午前9時前に「もしイランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に、脅威なく開かなければ、アメリカは彼らの様々な発電所を攻撃し破壊する。まずは最大のものから始める」と投稿したからでした。

48時間が経過するまで、残り12時間ほどに迫ったタイミングで発表された5日間の延長。その影響はさっそく原油価格に出ていて、23日のニューヨーク原油市場で、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は、1バレル＝84ドル台まで急落しました。

市場では中東情勢の緊張が緩和するとの見方が広がった形です。

ただ、トランプ大統領は、2日間、イランと生産的な会談を行ったとしていますが、イランメディアは「イランとアメリカの間にはいかなる対話も存在しない」とのイラン外務省のコメントを報じ、交渉は行われていないとしました。

また、イランの軍事的脅威や市場の圧力によって、「トランプ大統領は後退を余儀なくされた」との見方を伝えていて、双方の主張がかみ合っていない状況です。

■“完全封鎖”どうなったら起こり得る

今回、トランプ大統領は、これまでよりも強力な、発電所への攻撃を示すことで、ホルムズ海峡の早期開放を迫っていましたが、イラン側は徹底抗戦の構えをとっていました。

イラン中央軍司令部 報道官

「アメリカが発電所を標的にした場合、イランはホルムズ海峡を完全に封鎖する」

出てきたのは、完全封鎖という言葉です。

イランの南に位置し、世界各国の原油輸送の要衝となっているホルムズ海峡。イランがこの海峡を通る船を「焼き払う」と表明したことで、攻撃される懸念があることから、事実上の封鎖となっています。

これが“完全封鎖”となると、どうなるのでしょうか。中東情勢に詳しい専門家に聞きました。

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慶応大学 田中浩一郎教授

「完全封鎖を達成するためには、機雷が敷設されることが条件だと思う」

機雷が敷かれ、長期的に通行が難しくなってしまうといいます。

慶応大学 田中浩一郎教授

「イラン側がある種の最終カードを切ってくるというようなことは、イランが他に対抗できるすべが全て断たれてしまった時に起こり得る。この先、弾道ミサイルがなくなる･撃てなくなる、ドローンも全部撃ちつくした破壊されたという時、機雷敷設の可能性が高まる」

現段階では、完全封鎖に踏み切る可能性は低いとしました。

■補助金 8000億円程度積み増す方針…7月初めごろまでたもてるか

事実上の封鎖だけでも、原油の輸送は滞り、価格が高騰しているのが現状です。

高騰するガソリン価格を抑えるため、政府は先週からガソリン元売り各社に対して、補助金の支給を再開。

関係者への取材によると、その財源には、およそ2800億円の基金の残高を活用する方針ですが、政府が、今年度予算の予備費から8000億円程度を支出し、基金に積み増す方針であることがわかりました。

野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミスト木内登英氏は、この8000億円で、7月初めごろまでは補助金がたもてるとしています。

■“安全回廊”も 日本の船では通れない？

封鎖が続くホルムズ海峡ですが、通過したとみられる船も出ています。

船の位置情報を地図上に表した映像では、海外の輸送船とみられる船がイラン側へと進んでいき、島の間を通り抜けて、海峡を横断していきました。なぜ、通ることができたのでしょうか。

慶応大学 田中浩一郎教授

「これがおそらくイラン側が設定している安全回廊と言われるもので、イラン側が許可を出した船ということ。イラン側から見て陸地こういった島から、あるいは本土から見てどの船が通行しているのか目視できる。そのような距離をあえて通してることが言えますね」

ホルムズ海峡は、イランとオマーンの海域を除いた中心辺りが、各国が通れる航路となっていますが、そことは別に、イラン側が設定した、“安全回廊“とも呼ばれる航路があるといいます。

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ホルムズ海峡を渡った船は、その後、パキスタンへと、たどり着いていました。

この航路をつかって、海峡を渡った船を確認できたのは、先週の初めごろです。この頃、トランプ大統領が、日本や韓国などを名指ししてホルムズ海峡に艦船を派遣することを期待すると、発信していました。このタイミングについては――

慶応大学 田中浩一郎教授

「いわゆる有志連合が形成されるとイランもなかなか対応に苦慮しますので、そのようなその連合体が組まれないようにしておく意味はある。強行して船が通れないような状態が続くと、友好国との関係にもヒビが入るし、人道的な問題を引き起こすことにもなりかねないので、そのようなところには至らないようにしたいという考え方があると思う」

また、ロイター通信によると、IMO＝国際海事機関のイラン代表は、ホルムズ海峡について「イランと敵対する国の船舶を除き、全ての船舶に対して開放されている」と述べ、海峡の通過はイランとの安全保障上の取り決めを調整することで可能になると述べたということです。

ただ、この安全な回廊について、田中教授は日本の船では通れない可能性を指摘しました。

慶応大学 田中浩一郎教授

「イラン側との交渉によってそれが認められるかどうかということが1つある。大手を振って日本がその時にその話に乗ることができるのかという問題もある。これはどちらかというと政治的な判断になる」

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その上で、船自体にも問題があると指摘します。

慶応大学 田中浩一郎教授

「ホルムズ海峡の1番深いところは本来、この辺り通常のルート。それに対してこちらはかなり浅いので、おそらくは日本の船に関係する船舶の多くは大型のタンカーだと想像する。この回廊を通ること自体は大型のタンカーはかなり無理がある」

ホルムズ海峡を安全に通ることができるのは、いつになるのでしょうか。

■自衛隊の支援めぐり“食い違い”

先週行われたのが、その鍵を握るトランプ大統領との直接会談。

出席者によると高市首相は、支援を求められていたホルムズ海峡への自衛隊の派遣は難しいと伝え、トランプ大統領も理解を示していたといいます。

しかし会談後、トランプ大統領はアメリカメディアの取材に、「日本には憲法上の制約がある」としつつも、「アメリカが必要とあれば支援してくれるだろう」と発言したといいます。

さらに、アメリカメディアに出演したウォルツ国連大使は、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、「高市首相が自衛隊による支援を約束した」と述べました。

■木原官房長官は否定

そのような話が、交わされていたのでしょうか。

23日、木原官房長官はこの件について答えました。

木原官房長官

「日本として何か具体的な約束をしたとの事実はありません。我が国の法律の範囲内で、できることとできないことがある旨を伝え、これについて詳細に説明をいたしました」

自衛隊による支援を約束したことはないと、否定しました。

■自衛隊派遣「反対」67パーセント 世論調査

今回の日米首脳会談についてNNNと読売新聞が行った世論調査では、「評価する」と答えた人は69パーセントで、「評価しない」の19パーセントを大きく上回りました。

また、イラン情勢を踏まえ、中東に海上自衛隊を派遣することについては、「賛成」が24パーセント、「反対」が67パーセントとなっています。

■イラン報道官 英語で「クビだ」

こうした中、23日にイランの報道官が、“英語”で口にしたのは…。

イラン中央軍司令部 報道官

「トランプお前はクビだ。このセリフは聞き覚えがあるだろう」

トランプ大統領が、度々使っていた「クビ」という言葉です。

さらに…

イラン中央軍司令部 報道官

「アメリカの株を保有する企業は完全に破壊される。アメリカ軍基地がある国の発電所も我々の正当な標的になる」

こう警告しました。

■戦闘開始から3週間以上、悪化の一途

これを受け、アメリカ国務省は「X」に大きく「アラート」と書かれた画像を投稿しています。

米国務省のSNSより

「国務省は世界各地、特に中東に滞在する米国市民に対し、より一層の注意を払うよう勧告します。中東以外を含む米国の外交施設が標的となっています」

アメリカとイランの関係は、悪化の一途をたどっています。

23日未明に撮影された、アメリカとともにイランへ攻撃を行うイスラエルの空。赤く光を放っているのは、イランが発射した、大量の小型爆弾をまき散らす「クラスター弾」とみられます。

イスラエルメディアによると、21日にはイスラエル南部2つの都市がイランからの攻撃を受け、約200人がけがをしました。

攻撃を受けた都市の近くには核施設があり、イラン側は自国の核施設が攻撃されたことへの報復だとしています。

アメリカとイスラエルも連日、イランを空爆していて、争いはいまも続いています。

戦闘開始から3週間以上。終結の糸口は見えていません。

（3月23日放送『news zero』より）