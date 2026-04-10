「木曽三川」を国家の外交カードに中東情勢の緊迫化が報じられるたび、日本社会を震わせる「エネルギー危機」という亡霊。輸入原油の約9割を中東に依存する我が国にとって、ホルムズ海峡の封鎖は文字通り「国家の窒息」を意味する。そんな中、東海地方を拠点に活動する実業家の所源亮（ところ・げんすけ）氏が提唱したある政策提言が、今、関係者の間で波紋を広げている。その名も、「水・原油スワップ国家戦略」だ。中京圏が誇る