京都府南丹市立園部小6年、安達結希くん（11）が登校中に行方不明になってから、21日目を迎えてしまった。学校では新学期が始まり、保護者や児童は結希くんの無事を祈りながら不安の中で過ごしている。【現場写真】「足元を注視しながらうろうろと...」スコップで木の根元などを掘り起こす捜査員。複数の警官が集まってなにかを相談する姿もこれまで京都府警は地元の消防団などと連携し、のべ約900人の警察官を現場に投入。連