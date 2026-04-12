大阪・関西万博開幕1周年記念イベントドローンショーで、夜空に浮かび上がった「ミャクミャク」＝12日夜、大阪府吹田市の万博記念公園大阪・関西万博が昨年4月に開幕してから1周年を記念したイベントが12日、大阪府吹田市の万博記念公園で開かれ、公式キャラクター「ミャクミャク」などを夜空に描くドローンショーが披露された。3千機のドローンが約15分間飛び回り、赤や青などに光る巨大なミャクミャクや、シンボルだった大