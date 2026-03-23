一部週刊誌に熱愛が報じられたアイドルグループ『Snow Man』の宮舘涼太。そんな報道から1カ月が経とうとしているが、3月20日、宮舘らしき男性のプライベート映像が露出し、ファンからは大ブーイングが巻き起こっている。

報道であがった宮舘の熱愛のお相手は、日本テレビの黒田みゆアナウンサーだ。港区のバーで知り合ったとされ、黒田アナが宮舘の自宅を訪れる様子などが報じられた。そんな中、東京・恵比寿にある会員制バーのInstagramのストーリーズに、宮舘らしき人の姿が映っていると話題になったのだ。

「そのバーでは、周年パーティを開催した様子がストーリーズに次々とアップされていました。芸能人も御用達の会員制バーで、元TOKIOの長瀬智也さんや、小泉今日子さん、Mattさんなど著名人が参加した写真も多数、投稿されていました。そして、ロックバンドの氣志團がステージでパフォーマンスをする動画が投稿されると、その中に宮舘さんらしき姿があったのです。氣志團のメンバーに合わせ、ノリノリで踊っている様子が映っています」（芸能ジャーナリスト）

動画内の男性は、全身、黒のシックなスタイル。メガネをかけ、革ジャンを羽織り、ときには髪をかきあげながらリズムに合わせて踊っていた。その姿はXでたちまち拡散され、ファンからの怒りの声が集まっていた。

《反省してま、す?》

《なにを呑気に踊ってんねん》

宮舘は熱愛相手と“会員制バー”で出会ったとされている。熱愛発覚後も、懲りずにバー通いを続けていると思われる行動に、ファンはあ然としたようだ。

「じつはこのバーは、宮舘さんが尊敬する元KAT-TUNの亀梨和也さんも常連で、彼が“第二の実家”と語るほど通い詰める場所なのです。熱愛相手と出会ったバーなのかは定かではありませんが、公私ともに仲のいい亀梨さんのつながりから、宮舘さんも通うようになったのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

3月15日には、会員ブログで宮舘本人の口から謝罪の言葉がつづられたばかり。今後もアイドルとしての自分を見ていてほしいと、切実な思いを語ったものの、信頼度はガタ落ちだ。

「ブログにつづられた宮舘さんの言葉には、賛否両論が集まりました。それでも、伝えてくれたことに感謝し、彼のことを信じているファンの声も届いていたのです。しかし、思わぬところで露出した“パリピ”なプライベート映像。ファンも『見たくなかった』というのが正直な心境でしょう」（同前）

本誌はこの件について、宮舘の事務所に確認したが、期日までに回答はなかった、宮舘の、トップアイドルとしての自覚が問われている。