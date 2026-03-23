レジャーシートを素早く畳むコツについて、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…便利すぎる！」 これが「レジャーシート」が秒で畳める自衛隊の“裏技”です！

自衛隊は「爆速！ 自衛隊式シートの畳み方」「お花見の最後に「レジャーシート畳むの面倒くさい…」ってなったことない？」と投稿。

その上で「これ、1人でも爆速で、しかも空気が入らずきれいにまとまります」「知ってるだけで、帰り際の「お疲れモード」がめちゃくちゃ楽になるはず！」コメントし、レジャーシートを素早く畳む方法について、次のように紹介しています。

【レジャーシートを素早く畳む方法】

（1）左手でシートの真ん中を持つ。

（2）右側に移動後、右手でシートの真ん中を持つ。

（3）左手で2枚持ち、右手でシートの真ん中を持った後、バサバサとはたきながら畳む。

この投稿に対し、SNS上では「簡単だ！」「すごい技ですね」「Tシャツを素早くきれいに畳む裏ワザみたいですね」「早速やってみます！」「ブルーシート、畳むの大変で苦労したことあるので、知れてよかったです」などの声が上がっています。

花見に行ったときに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。