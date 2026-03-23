「オープン戦、オリックス１−０阪神」（２２日、京セラドーム大阪）

阪神は２２日、オープン戦全日程を終え、９勝５敗１分けの３位タイとした。藤川球児監督（４５）は２リーグ制導入以降、球団史上初となる連覇に向け「準備は完璧にできた」と収穫を強調。投手陣は石井の負傷離脱があった中、ＯＰ戦チーム防御率は１２球団トップの１・４４。野手では中川や高寺ら若虎の成長もあった。照準にするのは３・２７巨人戦。「全勢力を挙げて乗り込みましょう」と闘争心をムキ出しにした。公式戦はセ、パ両リーグとも２７日に開幕する。

敗戦の試合後、藤川監督は笑顔で会見場に姿を見せた。球団史上初のリーグ連覇…いや、その先に常勝タイガースを作り上げるべく、戦力の見極めと育成に没頭した２、３月。オープン戦全日程を終え「最後まで戦い抜く準備は完璧にできました」と晴れやかな表情で言い切った。胸を占める自信と、全責任を背負う覚悟。収穫は多かった。

「背番号や顔は変わっていませんが、中身が変わった選手もいるし、新たに出てきそうな選手もいる。非常にたくましいシーズンになるんじゃないかと。またそうしなければいけないという責任があると感じています」

開幕前の最終戦。グラウンドには確かな変化があった。試合前練習に投打の新助っ人、ラグズデールとディベイニーが不在。開幕ロースターから外す決断をした。特にディベイニーは昨季、固定しきれなかった遊撃候補として、シーズン中から交渉を続け獲得した選手。ギリギリまで状態を見極めたが、再調整で復調を待つのが最善と判断した。

打順にも変化がある。オープン戦では初めて大山を５番起用した。森下、佐藤輝の不在時に４番、再合流後は６番に据えてきた精神的支柱。その間、５番には主に若手のホープとして中川を据え、２１日には同じく高寺を置いた。一貫して指揮官は「タイガースは大山で待つということに変わりはない」としながら、次代を担う２人に主軸の重圧を体感させた。

変わるものがあれば、変わらないものもある。１２球団随一を誇る投手陣に死角はない。オープン戦１５試合を戦い失点はわずか２３。チーム防御率は唯一の１点台、１・４４と圧倒的な数字を残した。課題とした若手リリーフ右腕では、この日も連投の早川に木下、石黒を起用。石井が負傷離脱した中で「現状でギリギリ戦える。大きく飛躍するきっかけを秘めている」と上積みの手応えを得た。

連覇を狙った２４年のオープン戦は３勝１４敗１分けの最下位。前半戦で４位と波に乗れなかった。５年ぶりの優勝こそ逃したが、今年は９勝５敗１分けで貯金４。選手らが見せる勝利への執念も収穫だ。残り４日の準備期間を経て宿敵と３・２７開幕戦に挑む。「全力で立ち向かう。全勢力を挙げて東京ドームに乗り込みましょう」と藤川監督。球団史の新たな１ページに名を刻む１年。さぁ、王者のシーズンが始まる。