キックボクサー、空手家の大野篤貴さんがXを更新。2025年に総合格闘技イベント「BreakingDown」の第二代バンタム級王者に輝いた大野さんが入籍を発表し、話題となっている。



【写真】美人妻と笑顔を見せる大野篤貴

大野さんは、「本日入籍致しました。選手としてももっと強くなれるように日々精進します」と15日の投稿で報告。あわせて夫婦ツーショットがアップされており、妻のそばでチャンピオンベルトを腰に巻いている大野さんの姿がみられる。また、ケージ席から真剣な眼差しを向けている妻の写真も公開しており、大野さんは「妻はこれからもゲージの横で強めの応援をしていると思いますが暖かく見守ってください。笑」と続けていた。



SNSでは、「ダンチメン＆奥さん ご結婚、おめでとう」「ご結婚おめでとうございます！！嫁さん可愛い方ですね！美男美女」「幸せオーラ全開」「ベルトに加えてまた一つ守るべきものが増えましたね」「ベルトも奥さんも大切にね！」「試合中の真剣な表情も、隣で笑ってる顔も素敵すぎます」「奥さまの応援パワーでさらに強くなれますね」などのコメントがあった。



なお、投稿での「ゲージ」の誤字について、大野さんは「ケージでした ペットじゃないです僕。笑」と笑いを混じえて訂正している。



「BreakingDown」は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し、「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを"壊し続ける"という意味をこめた「BreakingDown」の大会名のとおり、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力。（BreakingDownの公式サイトから引用）