岡田紗佳、シャツワンピ×ロングブーツで美脚スラリ「ドキッとした」「さすがのスタイル」と悶絶の声
【モデルプレス＝2026/03/22】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が3月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のシャツワンピース姿を公開し話題を呼んでいる。
【写真】32歳プロ雀士の美女「目の保養」美脚際立つ純白シャツワンピ姿
岡田は「ずっと出てみたかった突然占ってもいいですか？は中川安奈さんと一緒に琉球風水志のシウマさんに診ていただきました！お楽しみに」とつづり、3月22日に放送されるフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる24時55分〜）に出演した際のオフショットを複数枚投稿。ゆるっとしたシルエットの白いシャツワンピースに白のロングブーツと白統一のコーディネートを披露した。シャツワンピースからは引き締まった美しい脚のラインが伸びている。
また、岡田は元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーとの2ショットも投稿している。
この投稿にファンからは、この投稿に、世界中のファンからは「ドキッとした」「さすがのスタイル」「目の保養」「透明感がすごすぎる」「シャツワンピース可愛い」「着こなしがさすが」「番組楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳プロ雀士の美女「目の保養」美脚際立つ純白シャツワンピ姿
◆ 岡田紗佳、シャツワンピから美脚輝く
岡田は「ずっと出てみたかった突然占ってもいいですか？は中川安奈さんと一緒に琉球風水志のシウマさんに診ていただきました！お楽しみに」とつづり、3月22日に放送されるフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる24時55分〜）に出演した際のオフショットを複数枚投稿。ゆるっとしたシルエットの白いシャツワンピースに白のロングブーツと白統一のコーディネートを披露した。シャツワンピースからは引き締まった美しい脚のラインが伸びている。
◆ 岡田紗佳の投稿に反響
この投稿にファンからは、この投稿に、世界中のファンからは「ドキッとした」「さすがのスタイル」「目の保養」「透明感がすごすぎる」「シャツワンピース可愛い」「着こなしがさすが」「番組楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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