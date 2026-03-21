Snow Man佐久間大介「プライベートで観に行ってくださって」主演映画の鑑賞報告受けたSTARTOタレント告白【スペシャルズ】
【モデルプレス＝2026/03/21】Snow Manの佐久間大介が21日、映画「スペシャルズ」公開御礼舞台挨拶に韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）・中本悠太とともに出席。先輩から同映画の鑑賞報告を受けたと明かした。
【写真】佐久間大介に映画の鑑賞報告したSTARTOイケメン
本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描く。児童養護施設で働く伝説の元殺し屋・ダイヤを佐久間、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を中本が演じる。
佐久間は「Kis-My-Ft2の宮田（俊哉）くんがプライベートで観に行ってくださってて」と深い親交のあるKis-My-Ft2・宮田俊哉の名前を挙げ「その時に最前列に4人4連続でおじさんたちがかっこいい感じでスーツで並んでて、『俺もそこにすればよかった！席！』って言ってました。『その並びに並びたかった！』って。それぐらい、大人数で男性が来たりするのもこの映画の魅力だなと思いますね」と幅広い層の観客が劇場に訪れていることを実感していた。（modelpress編集部）
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◆佐久間大介「プライベートで観に行ってくださってて」
本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描く。児童養護施設で働く伝説の元殺し屋・ダイヤを佐久間、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を中本が演じる。
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