浜田雅功、WBC・大谷翔平のホームラン写真に写り込み「だーれも気づいてないと思うけど」 日本戦を2列目で観戦
ダウンタウン・浜田雅功が20日放送のMBSラジオ『ごぶごぶラジオ』（深0：40）に出演。東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド「日本対韓国戦」を観戦したことを明かした。
【写真】WBCでの戦いを自身のインスタで紹介していた大谷翔平
ライセンス・井本貴史から「オヤジは何かありましたか。ラジオでちょっとしゃべっていこうかなみたいなこと」と話題を振られた浜田は「こないだあったんですけどね」と思わせぶりな様子を見せ「井本と日本対韓国戦、東京ドームで見てました」と打ち明けた。
軍団メンバーが驚く中、続けて浜田は「席もそんな別に」と言いつつ、「一塁側ベンチの真後ろの前から2番目」だったことを明かし、さらに全員を仰天させた。
3回裏に大谷翔平が決めた同点ホームランも「見たね」と回想。井本は「ちょっとニュースにもなりましたけど、大谷選手がホームラン打って戻ってきて『はい、同点!』みたいな声は聞こえてたよ」と語った。
浜田は「だーれも気づいてないと思うけど、大谷がベンチ前に戻ってきた時の写真がヤフーニュースに載ってんねんけど、俺と井本、うっすら映ってんねん」と明かし、軍団メンバーは驚がく。井本も「次の日、びっくりしてオヤジにLINE送ってんけど。『ヤバいっす。大谷翔平さんのインスタに写り込んでます』って」と話した。
「見たい！見たい！」の声が上がる中、浜田は「うっすらやで。『これ、たぶん俺らやな』って」と自分たちには分かると言い、スタジオでは実際の写真を公開。服装が2人と一致。「うわーほんまやー」と全員が驚いていた。
【写真】WBCでの戦いを自身のインスタで紹介していた大谷翔平
ライセンス・井本貴史から「オヤジは何かありましたか。ラジオでちょっとしゃべっていこうかなみたいなこと」と話題を振られた浜田は「こないだあったんですけどね」と思わせぶりな様子を見せ「井本と日本対韓国戦、東京ドームで見てました」と打ち明けた。
3回裏に大谷翔平が決めた同点ホームランも「見たね」と回想。井本は「ちょっとニュースにもなりましたけど、大谷選手がホームラン打って戻ってきて『はい、同点!』みたいな声は聞こえてたよ」と語った。
浜田は「だーれも気づいてないと思うけど、大谷がベンチ前に戻ってきた時の写真がヤフーニュースに載ってんねんけど、俺と井本、うっすら映ってんねん」と明かし、軍団メンバーは驚がく。井本も「次の日、びっくりしてオヤジにLINE送ってんけど。『ヤバいっす。大谷翔平さんのインスタに写り込んでます』って」と話した。
「見たい！見たい！」の声が上がる中、浜田は「うっすらやで。『これ、たぶん俺らやな』って」と自分たちには分かると言い、スタジオでは実際の写真を公開。服装が2人と一致。「うわーほんまやー」と全員が驚いていた。