敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献。6勝目を挙げた。打っても4打数3安打2四球と大活躍。“常態化”した衝撃の事実について、米データ会社が1枚の画像とともに思わず呼びかけた。大谷はこの日、6イニングのうち4イニングを三者凡退に仕留める安定したピッチング。