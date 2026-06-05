前日に二刀流で活躍した大谷が今季2度目の欠場【MLB】Dバックス 3ー2 ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦を欠場した。試合は2-3でサヨナラ負け。試合後、大谷の代打起用の可能性について聞かれたデーブ・ロバーツ監督は「（代打を送るなら）適切な状況でなければならなかった」と見送った理由を説明した。大谷は前日3日（同4日）の同戦で「1番