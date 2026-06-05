◇MLB ダイヤモンドバックス3×ｰ2ドジャース(日本時間5日、チェイス・フィールド)ロバーツ監督が大谷翔平選手の体の状態について明かしました。日本時間4日のダイヤモンドバックス戦で二刀流出場した大谷選手は、6回89球を投げ、2安打、6奪三振、1四球、無失点と好投。あと1イニングで規定投球回に到達する状況で降板していました。試合後、ロバーツ監督がこの降板の経緯について「7回表に2点追加して7点リードしている状況で、わ