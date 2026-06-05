ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。前日3日（同4日）の同戦で投打同時出場した大谷翔平投手（31）の状態に言及した。大谷は前日の試合で投手として6回2安打無失点で6勝目、打者としても3安打2四球でチームの勝利に貢献。ただ、登板中に右手中指の第1関節から出血。しきりに指をなめるしぐさも見られ“血染め”の6勝目となった。ロ