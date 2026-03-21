スタッフの方への確認と許可、そしてお礼をお忘れなく

目的地の高速道路の出口が近づくにつれてトイレに行きたくなってきた。でも、出口の先のPAに行くわけにいかないし、高速道路を降りてコンビニまで持つかどうか。



そんなとき、料金所の付近にある事務所でトイレを借りてもいいものなのでしょうか。

大・小を問わず、運転中に「トイレに行きたくなってきた」経験がある人は多いのではないでしょうか。

【画像】「えっ…」 これが道路わきに落ちている「謎のペットボトル」の正体です… 画像で見る（30枚）

一般道であれば、コンビニなどに立ち寄り、店舗の人にひと声掛ければトイレを貸してもらえる場合が多いです（最近ではマナー悪化により貸し出しを中止している店舗も見かけます）。

そして高速道路を走行中であれば、パーキングエリア（PA）またはサービスエリア（SA）のトイレを利用するのが一般的です。

SAは概ね50キロごとを目安に設置されており、PAは15キロから20キロ間隔を目安に設置されています。

「どこまで持ち堪えられるか」にもよりますが、筆者（松村透）は「次のSAでいいや〜」とトイレに行くのを先送りしたところ、渋滞につかまってかなりしんどい経験しました（どうにか持ち堪えました）。

これ以来、トイレに行きたくなったら迷わず最寄りのPAまたはSAに立ち寄るようにしています。

そして問題は、「目的地の高速道路の出口が近づくにつれてトイレに行きたくなってきた」場合です。

高速道路の出口までPAとSAがない。高速道路を下りてからトイレが借りられそうな場所が思い当たらない。初めて行くような場所であればなおさらです。

ここで思い出して欲しいのが「高速道路の出口の近くにある事務所」の存在です。

高速道路の出口（ゲート）をくぐってすぐに左に曲がると、駐車スペースが用意されていることに気づくはずです。

クルマを駐車スペースに停めると、事務所まで向かいスタッフの方に「トイレ貸してください」とお願いをすれば、実はかなりの確率で貸してもらえます。

本来であれば関係者用のトイレを、やむを得ない事情で貸してもらえる場合もあれば、一般の利用者向けにトイレを開放していることもあります。

ただし、あくまでも「緊急のための最終手段（やや大げさですが）」であり、現地のスタッフの方の判断による「善意」で貸してもらえることをお忘れなく。

あくまでも業務用の施設なので、長居したり、勝手に他の場所に立ち入ったりしてはいけません。

そして利用後にひと声でいいので感謝の気持ちを伝えることもお忘れなく。

ちなみに、「万一の事態に備えて」クルマに常備しておくと便利なグッズがあります。それは携帯トイレです。

100円ショップでも売られていますし、多くのPAやSAでも販売されています。

家族分、あるいは予備など、いくつか常備しておくといざというときに重宝します。

ただ、携帯トイレを選ぶ際に注意したいのが、「大・小兼用」であるかどうか。

これは必ず確認するようにしてください（100円ショップで売られているものはほぼ「小」のみです）。

特に運転中に「大」の危機が迫った場合、待ったなしの場合が多く、迅速な対応が求められます。

災害時の避難訓練のように「有事に備えて」使い方を事前にマスターしておくことを強くおすすめします。

トイレを我慢する辛さは経験した人でなければ分かりません（未経験者の方が少ないと思われますが）。

普段からいくつかの対処法を準備しておくことが重要です。