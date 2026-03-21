卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われる。レギュラーシーズン2位の木下アビエル神奈川が、同3位の日本ペイントマレッツと対戦する。

ファイナル進出をかけた一戦を前に両チームのオーダーが発表されている。

■勝利チームは日本生命との決勝へ

レギュラーシーズン2位のKA神奈川と3位の日本ペイントがプレーオフセミファイナルで対する。国際大会でも活躍する実力差を揃える両チームの戦いには注目が集まる。

連覇を狙うKA神奈川は、発表されたオーダーで主将の平野美宇をダブルスで起用。台湾のエース・チェン・イーチンとのペアで、大藤沙月、青木咲智組と第1マッチを戦う。

また第2マッチでは今季シングルス10戦全勝で全日本女王の張本美和が起用。カットマンの佐藤瞳との戦いに臨む。さらに、第3マッチではプエルトリコのアドリアーナ・ディアスが横井咲桜と、第4マッチのシングルスでは平野が大藤とそれぞれ対戦する。

3マッチ先取の試合に勝利したチームは28日に行われるファイナルで、レギュラーシーズン1位の日本生命レッドエルフと戦う。果たしてセミファイナルを制するのはKA神奈川か日本ペイントか。運命の一戦が幕を開ける。

■両チームのオーダー

第1マッチ

平野美宇／チェン・イーチン vs. 大藤沙月／青木咲智

第2マッチ

張本美和 vs. 佐藤瞳

第3マッチ

アドリアーナ・ディアス vs. 横井咲桜

第4マッチ

平野美宇 vs. 大藤沙月