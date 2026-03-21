「目が見えなくても台本は読める」全盲のナレーター・北村直也、ITの力を駆使し制作を全て一人で「一切妥協しない」プロの矜持

生まれつき視覚に障がいがありながらも、ナレーター、声優として活躍する北村直也さん。テレビ東京のレギュラー番組を担当し、ゲームキャラクターの声優や、Netflixの音声ガイドも手がける。原稿の受け取りから録音、音声編集、納品までをすべてひとりでこなすその仕事術の核心には、「点字ディスプレイ」と呼ばれる端末がある。さらにITエンジニアとeスポーツプレイヤーという顔も持つ彼の半生と仕事への姿勢を聞いた。（前後編の前編）

【画像】つくば市長に勝利！ 全盲の声優・北村直也さんのもう一つの顔

「見えない」壁を技術で超える

2024年4月からテレビ東京の情報番組『クリックニッポン』のナレーターとして活躍する北村直也さんは、「全盲でナレーター・声優の仕事をする人物」として、先駆者的な存在だ。

「初めは声優になりたくて要請所に入るためにいろいろなところに電話していたんですが、そのたびに『あなた、台本読めるんですか？』みたいなところから始まるんです。『読めると思ってるから来てますよ』って内心思いながら、その都度説明をしていました（笑）。

台本を声に出して読み上げる声優の世界に視覚障がいのある方がいなかったのもあると思いますが、今は技術が発達していて、目が見えなくても台本を読めます。『点字ディスプレイ』という端末の存在をもっと周知されたらいいなと思います」（以下、「」内は北村直也さん）

『点字ディスプレイ』とは、テキストデータを点字に変換して表示できるデバイスだ。見た目は横長のキーボード型で、表面の小さなピンが上下に動くことで点字が浮かび上がる仕組みになっている。

「eスポーツ仲間からは格闘ゲームのアーケードコントローラーみたいだねって言われますし、ゲームになじみのない人には電子ピアノみたいだって言われます（笑）。

仕組みは普通のパソコンと同じです。私が使っている端末はWi-Fiを介してネットに接続することができるので、メールに添付されたWordやPDFをそのままダウンロードして、その場ですぐ点字で表示して確認できます。コピー＆ペーストも削除もできるので、現場で『この部分をカットしてください』と言われたら、その場で直してすぐに読むことができるんです。現場での修正指示に即座に対応できるのは、電子機器ならではの強みだと思って重宝しています」

相棒でもある点字ディスプレイについて、そう優しい声色で語る。そんな北村さんの仕事の流れはこうだ。

クライアントから届いたデータを点字ディスプレイに読み込み、指で触れながら内容を把握して練習する。その後、自宅の防音ボックスに入って収録。ナレーションをする上で必要な秒数を知らせる音の仕込みやノイズの削除といった音声編集も自分でこなし、納品データを完成させる。

このプロセスをひとりで完結できるのは、声の仕事と並行してシステムエンジニアとしてキャリアを積んできた北村さんならではのスキルがあるからだ。

「宅録（自宅録音）ができるようになると、案件の幅は格段に広がりました。スタジオ収録だと誰かに同行してもらわないといけない可能性が高いので、それが足かせになってました。

もとはせっかく作ったボイスサンプルをネットで発信するために、宅録と音声編集スキルを習得したのですが、やっておいてよかったです。誰かに頼らずとも声優やナレーターの仕事を自分一人で完結できる。今はプロとして『一切妥協しないこと』を何より大切にしています」

ここ数年では、クライアントやマネージャーの力を借りて、スタジオで収録する案件も徐々に増え始めている。

前出の『クリックニッポン』のレギュラーナレーションのほか、『音戦宅球』というゲームアプリのキャラクターの声優、2025年配信開のNetflix作品『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』などの音声ガイドも担当した。

「自分も声でなら表現ができる」

彼が全盲でありながらも声優の道を志したのには理由がある。

北村さんは先天性小眼球という病気によって、生まれつき重度の視覚障がいがあった。20歳ごろまでは、「電気がついているのか消えているのかは分かる」「赤と黄色の違いが分かる」程度の視覚だったそうだ。

「小学校に上がる直前くらいで、『どうやら俺の見えている世界と周りの人の見えている世界は違うらしい』と感じました」

視覚障がいがありながらも中学校まで一般学級で過ごしたが、「目が見えないだけで、やっていたことは普通の子どもと一緒でした」と語る。その後、今後の大学進学を見据えて視覚障害者向けの教育を受けてみたいと思ったことから高校からは特別支援学校に進学。そんな彼の青春時代を支えたのが、クリスマスプレゼントにもらったラジオだった。

「野球中継や『オールナイトニッポン』に夢中になり、友達と学校の屋上でラジオパーソナリティごっこをしてました（笑）。架空のお便りまで作ったりして」

耳から入ってくる「声」の情報は北村さんの世界を広げる大事な要素であった。それからというもの彼は「声」の世界に魅了されていく。

自分にとって大きなターニングポイントだったと振り返ったのは、高校3年生の時。

「文化放送が運営する声優・ラジオの養成所『A&Gアカデミー』のウィンターセミナーに参加したんです。ラジオトークのコースで成績が優秀だと文化放送の特別番組に出演できるというのを聞いて、それが目当てで（笑）。

ラジオドラマコースのほかに演技コースがあったのですが、どうせなら全部まとめて受けてみようと思ってチャレンジしてみました。そしたら意外と演技のレッスンが面白かったんですよね。

当時の演技の先生が言った『人って生まれながらに表現者です』という言葉が胸に響いて、“自分も声でなら表現ができる”と思いました。それが声優を目指すようになったきっかけです」

世界初の全盲の声優

その後、視覚・聴覚障害者のみが通える筑波技術大学へ進学。

大学4年生のとき、両親の了解を得て声優・ラジオの養成所『A&Gアカデミー』の本科に入学。養成所を卒業後、声優事務所に所属するためのオーディションに挑んだ。

「『目が見えないのですが、可能ならオーディションを受けたいです』という趣旨のメールを、片っ端から声優事務所に送り続けました。その時に会ってくださったのが『有限会社アコルト』の滝本壽さんです。『難しいけど挑戦してみたいっていう君の文章に心を打たれた』という趣旨のことを面接のときに言われて、ちょうど10年ぐらい前のことなんですけど、今でも鮮明に覚えています。

そのままアコルトに所属したのですが、当時は舞台をよくやっていたので、目が見えていないと舞台は難しいかもしれないということでナレーターとして育成してもらって。そのつながりでゲームのキャラクターボイスも担当するようになり、声優としての活動もできるようになりました」

声優としての活動の一方で、大学卒業後は一般企業に就職。

「事務所への所属と、システムエンジニアとしての就職がほぼ同時期で、精神的な負担が大きく、会社を退職。2018年からフリーのシステムエンジニアに転身し、プログラミングの仕事と声の仕事を並行する体制を整えました。

声優業をやり始めたころは本当にマイナスからのスタート。点字ディスプレイという端末があることを、業界の人が知らないから、『本当に読めるんだ』と驚かれることも多くて。ただ、声で勝負するという意味では見える・見えないは関係ない。それだけは確信していました」

2020年ごろから朗読の仕事が入り始め、声優業の幅が徐々に広がっていった。キャリアを積み重ねていく中で、当時は主にeスポーツプレイヤーとして活動していた株式会社ePARAに音声制作部門「ePARA Voice」を新たに立ち上げ、プレイヤーと責任者を兼務するかたちとなった。北村さんは自身のナレーター声優業についてこのように思っている。

「福祉関係の番組や視覚障害者向けコンテンツに特化して仕事をすることもできると思うのですが、自分はあくまでいちナレーターとして選んでもらいたい。自分の声を聴いて任せてもらえたら嬉しい」

声で表現することにこだわり続け、念願だった「声優・ナレーター」になった北村さん。表現者として、そして一人のプロフェッショナルとして、声で勝負する彼の挑戦は続く――。

後編では、北村さんのもう一つの顔「eスポーツプレイヤーNAOYA」について話を聞いた。

取材・文／木原みぎわ

（写真／佐藤靖彦）