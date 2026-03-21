侍ジャパンの中心としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での激闘を終え、ロサンゼルス・ドジャースに戻った大谷翔平（31）。日本時間3月27日の開幕戦に向け、コンディションを整えている。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】真美子さんが深夜に撮影したとみられる「思い出の東京タワー写真」。時間差で大谷のインスタにアップされた

「大谷選手は3月19日のオープン戦で"シーズン初登板"となる先発を果たし、その投球は最速99.9マイル（約160.7キロ）を計測。

WBC期間は試合では打者に専念していましたが、キャッチボールなどで登板準備を進めていました。オープン戦で、まずは好スタートを切ったと言えるでしょう」

大谷は侍ジャパンの遠征中、妻の真美子さん（29）、昨年4月に誕生した第一子長女、愛犬・デコピンを含むファミリーで帰国し、拠点とする都内のマンションで過ごしていたようだ。MLB関係者が語る。

「大谷選手は日本でのWBCの試合後、毎回自宅マンションに即帰宅していました。ドジャースでのシーズン中と同じように家族が待つ自宅に帰って休養をとれたことは、WBCでの大活躍の一因と言っていいでしょう。

真美子さんも高齢の祖父母に孫の顔を見せるなど、久々の帰国は充実したものになっていたようです」

日本での予選終了後、準決勝の舞台となるマイアミへ向かった大谷はその後、自身のインスタグラムを更新。デコピンが東京タワーをバックに散歩している写真を公開した。

ネット上のファンからは〈デコピンも日本に来てたのか！〉〈散歩してたらデコピンに会えたかも〉といった反響が寄せられていた。

芝公園にデコピンが…！

「撮影された場所は東京・港区にある芝公園とみられます。2023年にアメリカで大谷選手と出会ったデコピンにとって、日本の公園はほとんど初めての経験だったのではないでしょうか。

いつもと変わらないリラックスした表情にファンも癒されていました」（MLB関係者）

当該の写真はいつ撮影されたものなのか。大谷が名古屋に遠征していた日の夜21時あたりに、芝公園でデコピンの姿を目撃したという人物が語る。

「デコピンを連れた長身の人物を芝公園で見たんです。周囲にも人がついていたため、すぐに真美子さんだと思って、邪魔をしないようにその場から離れたんですが……。

その時間帯は、2時間限定で桜色に輝く東京タワーが見られ、多くの人たちが写真を撮っていました。真美子さんもその特別なライトアップを狙って撮りに来たのかなと考えると、なんだか微笑ましく、嬉しいです」

大谷は、真美子さんが撮影した「思い出の写真」をアップしていたということだろうか。日本での思い出を胸に、大谷ファミリーはシーズンに挑む。