miwa「片想い」MV令和ver.が公開！ろこまこあこチャンネルに出演し本楽曲を歌唱
miwaが「片想い」MVの令和ver.が公開された。
■MVは新曲「桜みたいな恋なんだ」と連動したストーリーに
「片想い」は壮大なピアノバラードで、令和ver.のMVは先日リリースされたばかりの新曲「桜みたいな恋なんだ」と連動したストーリーになっている。主人公の女性の“片想い”が時代を越えて描かれており、2作品通して様々な想いや気付きが溢れる映像となっている。コメント欄でも、過去の片想いや恋愛経験を語るユーザーも多数現れ、コメント欄も含めて、エモーショナルな動画に。
また、本日中高生に人気の3姉妹が日常を届ける、YouTubeのろこまこあこチャンネルにmiwaがサプライズ出演。「片想い」「桜みたいな恋なんだ」の2曲をサプライズ披露している。
■【映像】「片想い」MV令和ver.
■【映像】ろこまこあこチャンネル miwaコラボ動画
■リリース情報
2026.03.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「桜みたいな恋なんだ」
■関連リンク
miwa OFFICIAL SITE
https://www.miwa-web.com/