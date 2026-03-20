miwa「片想い」MV令和ver.が公開！ろこまこあこチャンネルに出演し本楽曲を歌唱

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miwaが「片想い」MVの令和ver.が公開された。

■MVは新曲「桜みたいな恋なんだ」と連動したストーリーに

「片想い」は壮大なピアノバラードで、令和ver.のMVは先日リリースされたばかりの新曲「桜みたいな恋なんだ」と連動したストーリーになっている。主人公の女性の“片想い”が時代を越えて描かれており、2作品通して様々な想いや気付きが溢れる映像となっている。コメント欄でも、過去の片想いや恋愛経験を語るユーザーも多数現れ、コメント欄も含めて、エモーショナルな動画に。

また、本日中高生に人気の3姉妹が日常を届ける、YouTubeのろこまこあこチャンネルにmiwaがサプライズ出演。「片想い」「桜みたいな恋なんだ」の2曲をサプライズ披露している。

■【映像】「片想い」MV令和ver.

■【映像】ろこまこあこチャンネル miwaコラボ動画

■リリース情報

2026.03.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「桜みたいな恋なんだ」

■関連リンク

miwa OFFICIAL SITE

https://www.miwa-web.com/

■【画像】ろこまこあこチャンネル出演時の写真