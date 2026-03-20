美人インフルエンサー、水着姿で美ボディ際立つ「肌綺麗すぎ」「理想のプロポーション」
【モデルプレス＝2026/03/20】クリエイターのおさきが3月19日、自身のInstagramを更新。プールでの水着姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】YouTube登録者数100万超えの美人「スタイル良すぎ」水着姿
おさきは、「ばっちりメイクしてったのにウォータースライダー3連続乗ったせいでぼろぼろ 笑笑笑笑」とお茶目につづり、プールを満喫する様子を複数枚投稿。ブラウンがアクセントのセパレートタイプの水着を着こなし、引き締まったボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚が細くて綺麗」「理想のプロポーション」「スタイル良すぎて異次元」「水着姿が新鮮でめちゃくちゃ可愛い」「色気と透明感がすごい」「全力で楽しんでるの分かる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】YouTube登録者数100万超えの美人「スタイル良すぎ」水着姿
◆おさき、美スタイル際立つ水着ショット公開
おさきは、「ばっちりメイクしてったのにウォータースライダー3連続乗ったせいでぼろぼろ 笑笑笑笑」とお茶目につづり、プールを満喫する様子を複数枚投稿。ブラウンがアクセントのセパレートタイプの水着を着こなし、引き締まったボディラインが際立っている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が細くて綺麗」「理想のプロポーション」「スタイル良すぎて異次元」「水着姿が新鮮でめちゃくちゃ可愛い」「色気と透明感がすごい」「全力で楽しんでるの分かる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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