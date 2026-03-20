◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 智弁学園4―0花巻東（2026年3月20日 甲子園）

智弁学園（奈良）が花巻東（岩手）との1回戦屈指の好カードで4―0の完勝を飾った。

0―0の3回1死二塁から角谷哲人（3年）が左中間適時二塁打を放ち先制。5、7、8回と小刻みに加点した。大会屈指の左腕・杉本真滉（3年）は強力打線を相手に3安打完封。花巻東の万谷堅心（3年）との好左腕対決に投げ勝った。

智弁学園に岡本和真（ブルージェイズ）、花巻東には大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）と、第6回WBCに侍ジャパンの一員で出場したOBがいる名門対決。難敵を下し、5年ぶりのセンバツ勝利を挙げた。

エース・村上頌樹（阪神）を擁した16年大会で優勝。6回表の攻撃では応援席からNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」メーンテーマが演奏された。奈良県大和郡山市は、郡山城主だった同作の主人公・豊臣秀長ゆかりの地。力を合わせて天下一へと上り詰めた兄弟のように、ナイン一丸で10年ぶり2度目の頂点を目指す。

▼小坂将商監督 選手達が落ち着いて、しっかり守ってくれた。（杉本は）1年生の夏で経験している部分をしっかり生かして、おとなの投球をやってくれた。

▼杉本真滉投手 相手も強い中で自分の投球をどう生かすかと考えて、自分が思っている投球を出せた。真っすぐでも変化球でも相手打者の嫌な球を投げられた。