TBS・江藤愛アナ、生放送中に涙止まらず…両手で顔を覆い「ああ…止まらない！」
TBSの江藤愛アナウンサー（40）が、20日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。涙をぽろぽろと流した。
【写真】ぽろり”江藤アナが気遣い、生放送での“ハプニング”シーン
番組の「全国！中高生ニュース 卒業おめでとうSP」のコーナーで、神奈川県の松田中学校の黒板アートが紹介された。番組は同校をこれまで6度にわたり紹介しており、この日は1、2年生が、卒業する3年生に向けた黒板アートを取材した。
テーマは「明るい未来」。満開の桜の木を見上げる女性の姿が描かれている。1、2年生は「3年生を明るく送り出したいという思いを込めた」「未来を見上げる人を書こうと」「羽は未来へはばたく鳥のイメージと、3年生を応援しようとこの作品を書きました」などと説明した。
3年生に向けて「芯の強さも見習いたい」「尊敬できる先輩たちです」と感謝。これを受けた3年生は、「わたしたちのために書いてくれてうれしい」「どんどんうまくなって、3年生を超えるくらいの作品ができると思う」と応えた。
スタジオでVTRを見た江藤アナは「さすが松田中学校ですよね」と感動した様子。杉山真也アナウンサーが「いつも素敵な作品をね。残してくれますけど。先輩の思いを受け継いでほしいですね」と感謝を伝えた。
続けて江藤アナが「技術だけじゃなくて、心を受け継ぐっていうのがね。すばらしい！いつも『THE TIME，』に寄り添ってくれて、本当にありがとう！」と感謝。その様子に杉山アナが「涙止まらないね」と伝えると、江藤アナはすぐに両手で顔を覆い「ああ…止まらない！おめでとう！」とコメント。口を手で覆いながらもう片方でカメラに向けて手を振り、笑顔を見せながら卒業を祝福した。
【写真】ぽろり”江藤アナが気遣い、生放送での“ハプニング”シーン
番組の「全国！中高生ニュース 卒業おめでとうSP」のコーナーで、神奈川県の松田中学校の黒板アートが紹介された。番組は同校をこれまで6度にわたり紹介しており、この日は1、2年生が、卒業する3年生に向けた黒板アートを取材した。
テーマは「明るい未来」。満開の桜の木を見上げる女性の姿が描かれている。1、2年生は「3年生を明るく送り出したいという思いを込めた」「未来を見上げる人を書こうと」「羽は未来へはばたく鳥のイメージと、3年生を応援しようとこの作品を書きました」などと説明した。
スタジオでVTRを見た江藤アナは「さすが松田中学校ですよね」と感動した様子。杉山真也アナウンサーが「いつも素敵な作品をね。残してくれますけど。先輩の思いを受け継いでほしいですね」と感謝を伝えた。
続けて江藤アナが「技術だけじゃなくて、心を受け継ぐっていうのがね。すばらしい！いつも『THE TIME，』に寄り添ってくれて、本当にありがとう！」と感謝。その様子に杉山アナが「涙止まらないね」と伝えると、江藤アナはすぐに両手で顔を覆い「ああ…止まらない！おめでとう！」とコメント。口を手で覆いながらもう片方でカメラに向けて手を振り、笑顔を見せながら卒業を祝福した。