こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年3月19日は、圧倒的な収納力が魅力のアイリスオーヤマの「超大容量収納付きベッド」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

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収納力はバケモノ級！ 部屋が広くなるアイリスオーヤマの最強ベッド

収納スペースが足りない。そんな悩みを一気に解決するのが、アイリスオーヤマの「超大容量収納付きベッド」。

「ベッド＝寝る場所」から「収納家具」に進化したレベルの圧倒的収納力が魅力のモデルです。今なら20%還元中とお買い得。

アイリスオーヤマ最大の引き出し容量と収納容量を実現し、引き出し＋ベッド下収納を合わせて最大約600L以上のスペースを確保できます。

さらに上位サイズでは約800L以上もあり、衣類や布団、スーツケースまで収納可能です。

初めての一人暮らしやワンルームの限られた空間でも使いやすい設計で、クローゼットがいらないレベルの収納力を発揮します。

耐荷重は約300Kgの安心設計。しっかりしたフレームで安定感があり、長く使える耐久性もポイントです。

可動式で収納の出し入れがしやすい

ベッド全長の約2/3のみを可動式にすることで、ベッドに敷いた三つ折りマットレスをすべて動かさずに収納物を取り出せます。

また、床板のすのこは片面仕様で取り外しが簡単なので、収納物の出し入れもスムーズです。

湿気がこもりにくい構造でカビ対策にも配慮されています。

「超大容量収納付きベッド」は、「圧倒的収納力」「省スペース化」「生活感を隠せる」この3つを一気に叶える超実用型ベッドです。

部屋が狭くて収納に困っている人や、収納家具を減らしたい人におすすめですよ。

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Image/Source:楽天市場