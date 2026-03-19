3児の母・ギャル曽根、絶賛反抗期の「もうすぐ中2」息子公開「すっかり大きくなって」「イケメン感が出てる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】タレントのギャル曽根が3月18日、自身のInstagramを更新。もんじゃ焼きを作っている息子の姿を公開した。
【写真】40歳大食いギャル「すっかり大きく」“イケメン”息子ともんじゃ焼きへ
「もんじゃ食べに行きました 息子がもんじゃ作ってくれました」と報告したギャル曽根は、ヘラを両手に持ち鉄板の上でもんじゃ焼きを作っている息子の姿を公開。「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてたら…それくらい作れる！！と、もうすぐ中2男子 いつまでも可愛い息子は絶賛反抗期です」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「息子さんすっかり大きくなってますね」「優しい息子さん」「頼もしい」「イケメン感が出てる」「手つきが慣れてる」などと反響が寄せられている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳大食いギャル「すっかり大きく」“イケメン”息子ともんじゃ焼きへ
◆ギャル曽根「もうすぐ中2」息子公開
「もんじゃ食べに行きました 息子がもんじゃ作ってくれました」と報告したギャル曽根は、ヘラを両手に持ち鉄板の上でもんじゃ焼きを作っている息子の姿を公開。「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてたら…それくらい作れる！！と、もうすぐ中2男子 いつまでも可愛い息子は絶賛反抗期です」とつづっている。
◆ギャル曽根の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんすっかり大きくなってますね」「優しい息子さん」「頼もしい」「イケメン感が出てる」「手つきが慣れてる」などと反響が寄せられている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
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