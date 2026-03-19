【歳川 隆雄】想定外の泥沼化…米トランプ政権が「ベトナム戦争」の二の舞を演じかねないイランの狡猾なサバイバル戦略

米国の見通しの甘さを看破

「ぜひ行きたいが、戦争のことを考えると、今はここにいなければならないと感じている。このため1カ月ほど延期するよう申し入れた」――。

ドナルド・トランプ米大統領は3月16日（米東部時間）午後、ホワイトハウス（WH）で行われたイベントで、記者団に今月31〜4月2日の中国国賓訪問予定を延期することを中国側に要請したと語った（米ブルームバーグ通信）。

訪問まで2週間に迫る同日、フランスのパリで行われていた米中高官協議後、スコット・ベッセント財務長官も米CNBCのインタビューで「仮に訪中が延期されることになれば、戦争中は米軍最高司令官が自国に留まるべきだとの判断からだ」と述べ、米側からの要請であることを認めた。

非常事態の戦時下、それも自国にとって戦況の悪化著しい中東情勢であることを理解して欲しいとエクスキューズしたのに等しい。

では、イスラエルとの合同軍事作戦によるイラン攻撃――それも最高指導者ハメネイ師排除と核施設の破壊によるレジームチェンジ（体制転換）――に勝機があったのか。そもそもイランは、トランプ政権が短期的な軍事作戦で体制転換が実現するとの情勢見通しの甘さからスターとしたことを看破し、長期戦に持ち込めば勝機は我にありと認識していたという。

3月上旬時点で米中東・イスラム研究学者の間では、次のように取り沙汰されていた。

「イランはボクシングの世界タイトルマッチ12ラウンドを戦っている一方で、米国はリングに上がる前から1−2ラウンドで片がつくと想定していた。イランは最初から長期戦を覚悟して戦っているが、米国は短期決着で済むと見ていた。この違いが現在のホルムズ海峡を巡る戦況悪化の最大要因である」

むしろ体制を強靭化

換言すると、狡猾なイランは、米国の弱点は軍事力でなく、経済的にどこまで戦争状態に耐えられるかであることを承知していた。とりわけ、石油価格の上昇や湾岸諸国の不安定化が米国内のガソリン価格上昇を含む物価高騰を招来すると。

ハメネイ後継が次男のモジタバ師であれ誰であれ、イランは無尽蔵なドローンと射程の短いミサイル、そして小型ボートさえあれば、湾岸諸国を不安定な状態にして、原油市場、海上輸送、金融市場に不安を与え続けられる。

それが、唯一の「トランプ大統領（政権）を弱体化できるサバイバル戦略」であると織り込んでいたと、イスラム教シーア派教徒の国際政治学者は解説する。

要は、「国家への支持」と「政権への支持」を区別する必要があるというわけだ。今般のイラン戦争は、皮肉にも、イランの現体制を弱体化させるどころか、むしろ治安国家を強靭化させる結果になりつつある。

さらにイラン国民は、自国の経済的・軍事的損害に耐えられる宗教的・精神的バックボーンを持っていると指摘する。平たく言えば、イランとの耐乏生活競争に米国が勝てるはずがないというのである。米国の宿痾となったベトナム戦争を想起するのは筆者だけではあるまい。

そしてそれは、トランプ政権（国家安全保障会議や国務省）のイラン専門家や国防総省の国防情報局（DIA）や米中央情報局（CIA）などインテリジェンス部門まで含めて、イランに関する情報収集・分析すべてにおけるレベルの低下を証明したようなものだ。

日本は、この点を最も憂慮すべきであろう。

そんななか、高市早苗首相は訪米してトランプ大統領と会談を行う。後編記事『米国の原油購入に鉱物の共同開発…高市総理がトランプ大統領をハッピーにさせる「一大プロジェクト」』では、日本の取るべき外交方針について詳述する。

【つづきを読む】米国の原油購入に鉱物の共同開発…高市総理がトランプ大統領をハッピーにさせるためにぶち上げる一大プロジェクト