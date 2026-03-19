「山上被告の気持ち、わからなくもない」オウムの子が語った本音…麻原死刑と安倍元首相銃撃で向き合った“宗教2世”の現実

2022年に安倍晋三元首相が銃撃される事件が起き、「宗教2世」の問題が社会に突きつけられた。かつてオウムの中で幼少期を過ごした加奈さん（仮名）もまた、宗教のもとに生まれた「2世」のひとりだ。事件のニュースを見ながら、彼女はある思いを抱いたという。「山上被告のようにならなかったかと言われたら、それはわからない」。オウムの子として生きてきた彼女が語る「宗教2世」の現実とは…

【画像】 教団施設から保護される「オウムの子」

「オウム真理教の子どもたち 知られざる30年」より一部を抜粋、編集してお届けする。

オウム幹部死刑と安倍元首相銃撃事件

オウムから離れ、地元で平穏な日々を送るなかで、加奈さんが自分の過去と向き合う機会が二度あった。



一度目は、2018年7月、麻原彰晃以下、教団幹部13人の死刑が執行されたときだ。ニュースを見ても加奈さんが動じることはなく、「感情の波も何もないくらい、へぇっていう感じでした」と振り返る。



かつては神聖で、絶対的な権力者だった麻原の死は、もはや加奈さんの人生に何の影響も与えることはなくなっていたのだ。しかし─。



「どこかふわっと持っていた自分のルーツみたいなものが、明確に否定されたなという感じ。やっぱり、オウムの中で過ごしていたあの時期は、一般的には間違っていた期間なんだなとか、あそこでつくっていた世界は、間違った世界だったんだなということが突きつけられたという感じです」



13人の元死刑囚の中には、教団内でよく見かけていた顔もあった。どこか遠い麻原の死よりも、「体育の先生のような、怖いけど優しいお兄さん」が凶悪事件の実行犯として死刑になったことのほうが、加奈さんの心に残った。



事件に関わっていたわけでもなく、ただ子どもの一時期をオウムの中で過ごしていただけにすぎないが、教団の犯罪を再認識した出来事だった。

二度目は2022年7月、安倍元首相の銃撃事件が起きたときのことだ。



山上徹也被告は捜査段階で「旧・統一教会に恨みがあり、元首相がこの団体と近しい関係にあると思い、狙った」という趣旨の供述をしていた。その後の調べで、母親が旧・統一教会に多額の献金をしていたことも判明した。



山上被告の供述をきっかけに、親が信仰する宗教を理由に子どもが困難を抱える、いわゆる「宗教2世」の問題がにわかに注目された。旧・統一教会、エホバの証人など、声を上げる「2世」が出てきたが、加奈さんはどこか他人事と思えなかったという。



「普通の人に共感してもらえないという悩みは一緒ですね。やっぱりベースに宗教がある人の苦悩は、どんなに説明しても理解してもらえないんです。ぶつける先、発散先がなかったがゆえの最終結果だと思いました。



私自身はうまいこと、なんとかいい感じにやっていますけど、じゃあ、山上被告のようにならなかったかというと、それはそれでわからないじゃないですか。同じ2世の子でも、ぶつけ方が違ったら、同じ結果が出た可能性もあるよな、と思います」

オウムの子がほかの「宗教2世」と決定的に異なる部分

ただし、オウムの子はほかの宗教の場合と決定的に異なる部分もあると感じている。それは、前代未聞の凶悪犯罪を起こしたという点と、教団内で出家生活を強いられたということだ。



加奈さんはこれまで、「2ちゃんねる」などのインターネット掲示板、旧・Twitter（現・X）などのSNSで、オウムが人々の間でどのように語られているのか、つぶさにチェックしてきた。事件を起こした危険な犯罪集団─という書き込みがほとんどで、子どもに関するものはなかった。



ここ数年、「宗教2世」の問題に光が当たるなかで、「オウムの子」に関するニュースや記事は、ほとんど見かけることはない。地下鉄サリン事件など、大きな犯罪を起こした「テロ集団」であるという事実が、オウムの子に声を上げにくくさせているのではないかと加奈さんはみている。



加奈さんはこれまでに何度か、ブログなどで自身の経験を発信しようと考えたことがあった。事件の内幕ではなく、子どもの目から見た教団内の暮らしを何らかの形で書き残しておきたいという思いからだった。



「危険なテロ集団」の中には100人以上の子どもがいて、日々の暮らしを送っていたことを伝えたかった。しかし、どうしても書けなかった。

「ずっと隠すことに一生懸命になってきたので、うまく発信することができないんですよ。人に言わないという選択をしてきたので、何をどうやって書けばいいのかわからないんです」



自分だけではなく、多くの子どもたちが同じように自らの過去を隠し、息を潜めて生きているのではないかと思う。だからこそ「オウムの子」が、いわゆる「2世問題」のひとつとして顕在化することはないと、加奈さんは考えている。



山上被告は旧・統一教会に強い恨みを抱いていた。しかし、加奈さんは、社会人になってから「親の人生や教団にいつまでも引っ張られるのは違うと思う」と考えを改め、今の暮らしを築き上げてきた。



もちろん、そこに至るまでの間にさまざまな葛藤はあったが、自分の努力で乗り越えてきたという自負がある。

一時保護されたときが0歳

一方で、私たちが取材したほかのオウムの子たちの中には、「何をやっても行き着くところは死。人生を頑張ろうとは思えない」と言う人もいた。教団で繰り返し刷り込まれた「死」のイメージが、いまだにその後の人生に影響している。



同じオウムの子でも、その後の生き方を分けたものとは何なのか。加奈さんに尋ねてみると、次のような答えが返ってきた。



「頑張ったところで最終的に何も残らないよねっていうのはわかるんです。死んでしまえば、それで終わりというか、無常というか。だから、どれだけ腐っていてもいいみたいな感覚ももちろんあるんですけど、逆にそうすると、死んだ後にどうなるのか、怖くなるんです。



たぶん私は、考え方としてはその人とは逆なんですよね。死後の世界の怖さを叩き込まれたからこそ、今は、ちゃんと生きたいと思うんです。死んだ後に地獄に堕ちないためにも、頑張って生きようと思っているんです」

つまり、加奈さんの場合は、「死後の世界」の恐怖が、今を生きるモチベーションになっているというのだ。



取材を重ねるうちに、少しずつ明らかになってきた加奈さんの人生。



第三者の私には、すべてを理解することは難しい。しかし、客観的にみても、劣悪な生活環境に置かれた子ども時代を経て、社会生活に適応する青年期には、計り知れない困難があったといえる。



では、今を懸命に生きる加奈さんにとって、この30年はどのようなものだったのか。本人はどう総括しているのだろうか。



「そんなに大変だったとも思っていないんです。ベースは大変なんですよ。ただ、普通の大変さと、たぶん私が思っている大変さのベースの位置の違いだと思うんです。一時保護されたときを0歳として、物事を覚えてきたような気がするなという感覚はありますね。



今の社会のルールで生きていくのを覚え始めたのが、やっぱりその頃だったから。そうすると、いちばん荒れていた20代が大体、思春期にあたるんですよね。



オウムで生活していた期間は、オウムの生活基準で生きているので、そこから出たときは異世界転生みたいな感じでした。今の生活に慣れるのは確かに大変だったかもしれないけど、自分ではそんなに大変とも思ってないんですよ」



この30年、自らの人生を大変だったとは思っていないと語った加奈さん。しかし、私が聞いた話はどれも壮絶だった。



オウムの子たちが歩んだ人生は苦しいことの連続で、本人たちは苦しいと自覚する時間さえなかったのかもしれない。オウムにいなければ、そんな苦労をすることもなかったはずだ。



取材を終えた後、私は改めて、オウムが子どもたちに与えた傷の深さを思わずにはいられなかった。





取材・文／NHK「クローズアップ現代」取材班

オウム真理教の子どもたち 知られざる30年

NHK「クローズアップ現代」取材班

2026年3月5日発売

1,980円（税込）

四六判／256ページ

ISBN： 978-4-7976-7475-0

オウム真理教による地下鉄サリン事件から30年。「オウムの子」はどこでどう大人になったのか? カルトの影響から抜け出すことはできたのか? 安倍晋三元総理大臣の銃撃事件で注目された、旧・統一教会をはじめとする「宗教2世」問題の原点。



1995年3月20日にオウム真理教が起こした地下鉄サリン事件の後、山梨県の旧・上九一色村にあった教団施設から、信者の子どもたち53人が保護された。

親から引き離され、悪臭が漂う第10サティアンで集団生活をしていた子どもたちは、あれからどのような人生を歩んだのか。現在の日常生活にも、カルトの教義や修行の記憶が影を落としているのか――。

子どもが一時保護された山梨県の児童相談所の記録約2800点を入手し、そして大人になった当事者たちに会いに行くと、知られざる「オウムの子」の苦難の30年が浮かび上がってきた。

大きな反響を呼んだNHKクローズアップ現代の番組「オウム真理教の子どもたち 知られざる30年」を、放送しきれなかった当事者たちのエピソードや、膨大な資料から明らかになった新事実を加えて書籍化。

江川紹子氏＆鈴木エイト氏、推薦!



●これまで表に出ることのなかった「オウムの子」の人生に初めて迫る(※すべて仮名)

「親が困るんじゃないかと思って、腕を切っていました。オウムにいたせいで普通じゃなかったということを、親にわかってほしかった」(加奈さん)

「家族にもウソの幼少期しか話してない。いつほころびが出るかなという恐怖を抱きながら、生きている」(健一さん)

「今もオウム真理教の教義の中で、信じられるものを信じています」(歩さん)

「現世に戻ったのであれば、そこでちゃんと結婚して、人間として真っ当な道を進むべきなんでしょうけど、そういう夢もないし、正直わからないです。家庭のイメージが……」(太郎さん)