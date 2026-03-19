“令和の愛人”27歳グラドル、山本裕典との“怪しい過去”を暴露 六本木のバーで遭遇「遥か昔に…」
“令和の愛人”の愛称で親しまれるタレントの真島なおみが、17日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』に出演。山本裕典との過去の関係を明かした。
【映像】「これで街歩くの？」ファンの前で魅せた衝撃の私服姿を大公開
17日放送の#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第7弾を放送した。
スタジオゲストにはグラビアアイドル・橋本梨菜と真島なおみを迎えトークを展開。“令和の愛人”のキャッチコピーで人気を集める真島は、ファンが撮影会で撮ったというグラビア写真を公開した。
「これ私服です」と明かす真島の際どい服装に、さらば青春の光・東ブクロは「これで街歩くの？」と困惑し、森田も「AIみたい」と驚きました。さらに、真島が山本裕典との“怪しい過去”を暴露する場面も。
山本との面識について聞かれた真島は、「遥か昔に…」と切り出し、「女友だちに呼ばれて行ったら、六本木のバーにいらっしゃった」と過去に遭遇していたことを明かす。森田が「一番ヤバかった時じゃない？」とツッコむ中、真島は「ウェーイみたいな感じで乾杯はしたと思いますけど、特に関わりはないです」と説明。「口説かれたとかもない？」という質問には「なかったと思う」と返答したが、MC陣から一斉に「怪しいねぇ」と疑いの目を向けられていた。
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17日放送の#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第7弾を放送した。
「これ私服です」と明かす真島の際どい服装に、さらば青春の光・東ブクロは「これで街歩くの？」と困惑し、森田も「AIみたい」と驚きました。さらに、真島が山本裕典との“怪しい過去”を暴露する場面も。
山本との面識について聞かれた真島は、「遥か昔に…」と切り出し、「女友だちに呼ばれて行ったら、六本木のバーにいらっしゃった」と過去に遭遇していたことを明かす。森田が「一番ヤバかった時じゃない？」とツッコむ中、真島は「ウェーイみたいな感じで乾杯はしたと思いますけど、特に関わりはないです」と説明。「口説かれたとかもない？」という質問には「なかったと思う」と返答したが、MC陣から一斉に「怪しいねぇ」と疑いの目を向けられていた。