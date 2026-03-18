「なんかすごい…」「うるっと来ちゃう」田中みな実が思わず感涙した“本気のメッセージ”とは
「すごい愛情が伝わったよね」と感嘆の声を漏らしたのは、俳優の田中みな実。10日深夜にゲスト出演した、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、ある人物からのメッセージに感激するあまり涙を浮かべる場面があった。
田中みな実
○「本気のメッセージ」「すごい愛情が伝わった」
3月末で終了する同番組。この日は、南海キャンディーズ・山里亮太が音声メッセージで、「一緒にバラエティ番組をやりはじめたときのことを、いろいろ思い出すんですよね。本当につらそうだったなって」「歌いたいとか、自分の中のものを大好きな歌にしたいとか、自分の言葉はこんなことに使うもんじゃないって。そういう風に思ってたんだろうな」とあののアイドル時代を回想。ラジオパーソナリティに就任した際も心配していたというが、「本当に声が生き生きしてて。自分の思いをしっかり乗せて、何より面白くて」と感嘆の思いを語り、「あのちゃん、本当にお疲れさま」と結んだ。
これに、山里とプライベートでも仲が良い田中は、「ええ〜。なんかすごい……。うるっと来ちゃう」と反応。あのが、「みな実さん、泣いてない!?」「なんで泣いてるんですか? 涙目になって」と爆笑すると、田中は、「だって、まさかのすごい本気のメッセージだったじゃない?」「すごい愛情が伝わったよね」と思わず感動した様子。あのは、「まあ、なんか真剣に言ってくれて……」と気まずそうにしながら、「確かにぶっちゃけ、アイドル時代から知ってはくれているので。“本当はこういうことがしたいんだろうな”って風に思ってたのは知らなかった。意外でした」と素直に感謝した。
また、田中のことを“ママ”と呼んでいるあの。「なんかもう、ママちょっとうるっとしちゃった」と話した田中は、同番組について、「なんか自分の考えを言葉にするのが、あんまり得意じゃない人なのかな? っていう印象だったの。だけど、しっかりお話するじゃない? だから、本当にスタッフのみなさんにも愛されて……」と熱弁。「なんかすごいね。山ちゃんの言うことがすごいわかる。パパとママ、本当にうれしい!」と声を上げると、あのは、「いやいや、やめてやめて! パパじゃないから! 山里は、師匠でもパパでもない」と苦笑いで“パパ”呼びを拒否していた。
『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。
田中みな実
○「本気のメッセージ」「すごい愛情が伝わった」
3月末で終了する同番組。この日は、南海キャンディーズ・山里亮太が音声メッセージで、「一緒にバラエティ番組をやりはじめたときのことを、いろいろ思い出すんですよね。本当につらそうだったなって」「歌いたいとか、自分の中のものを大好きな歌にしたいとか、自分の言葉はこんなことに使うもんじゃないって。そういう風に思ってたんだろうな」とあののアイドル時代を回想。ラジオパーソナリティに就任した際も心配していたというが、「本当に声が生き生きしてて。自分の思いをしっかり乗せて、何より面白くて」と感嘆の思いを語り、「あのちゃん、本当にお疲れさま」と結んだ。
また、田中のことを“ママ”と呼んでいるあの。「なんかもう、ママちょっとうるっとしちゃった」と話した田中は、同番組について、「なんか自分の考えを言葉にするのが、あんまり得意じゃない人なのかな? っていう印象だったの。だけど、しっかりお話するじゃない? だから、本当にスタッフのみなさんにも愛されて……」と熱弁。「なんかすごいね。山ちゃんの言うことがすごいわかる。パパとママ、本当にうれしい!」と声を上げると、あのは、「いやいや、やめてやめて! パパじゃないから! 山里は、師匠でもパパでもない」と苦笑いで“パパ”呼びを拒否していた。
『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。
【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。