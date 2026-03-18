YOASOBI、世界的音楽フェス「ロラパルーザ 2026」への自身2度目の出演が決定。海外展開に勢い

コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる、“小説を音楽にするユニット”YOASOBI。アメリカ・シカゴで7月30日（木）〜8月2日（日）に開催される世界的音楽フェス「Lollapalooza（ロラパルーザ） 2026」への自身2度目の出演が決定した。

YOASOBIはこれまで日本国内での活躍に加え、海外での活動も積極的に展開してきた。2024年4月には世界最大級のフェス「Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）」へ出演。さらに、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、ボストンでのアメリカ単独公演も成功させている。

そんなYOASOBIが、アメリカ・シカゴにて現地時間2026年7月30日（木）から8月2日（日）に開催される世界的音楽フェスティバル「Lollapalooza 2026」に出演することが決定した。2024年に続き、今回が2度目の出演だ。

同フェスは、Charlie XCX（チャーリー・XCX）、Olivia Dean（オリヴィア・ディーン）、JENNIE（ジェニー）といったトップアーティストがヘッドライナーを務めるなど、世界中から注目を集める大型音楽フェスとして知られている。

なお、YOASOBIは今年7月31日（金）から8月2日（木）にかけてカナダ・モントリオールで開催される音楽フェス「OSHEAGA（オシアガ）」に、J-POPアーティストとして初めて出演することも決定。

今回の海外フェス出演に対し、SNSでも、「北米から世界へYOASOBI旋風を巻き起こしてほしい」「すごいすごい！！」「海外展開素晴らしいね！」といった声があがっており、YOASOBIの音楽がさらなる広がりを見せることに注目が集まっている。

【出演情報】

イベント名称：Lollapalooza 2026場所：アメリカ・シカゴ開催日程：2026年7月30日（木）〜8月2日（日）Lollapalooza公式ページ：https://www.lollapalooza.com