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キムタクのドラマに憧れ美容師になった経営者、シビアな現実を告白「リアルにはないです」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「経営者にインタビュー」と題した動画を公開。美容室を経営する38歳の男性が、美容師になったきっかけや業界のシビアな現実、自身の経営哲学について語った。



動画に登場したのは、美容室「sikina」を経営する38歳の男性。美容師になったきっかけを問われると、「高校生の頃に木村拓哉さんが美容師のドラマをやってたので、それだけです」と、ドラマ『Beautiful Life』に影響を受けたと明かした。



しかし、ドラマで描かれる華やかなイメージとは裏腹に、現実は厳しい道のりだったという。「華やかなイメージを持たれてるんですけど、職人なので地道なことも続けなきゃいけない」と、笑顔で語った。また、ドラマでは顧客と恋に落ちる展開があったが、それについては「リアルにはないです」と笑いながら否定した。



自身の役員報酬は「少なくしてるので30万とか」と告白。貯金額については、個人では「ほぼゼロ」とし、すべてお店に投資していると説明した。



また、独立する人も多い美容師業界で生き残る人とそうでない人の違いを尋ねられると、「1回人気出て天狗になっちゃうと難しい」と指摘。さらに「アンチに耐えられる人」も重要な要素だとし、自身のInstagramのリール動画が170万回再生された際にコメント欄が荒れた経験も打ち明けた。



最後に、共に働きたい人物像として「ほんとシンプルに『ありがとう』と『ごめんなさい』が言える人」と語り、経営者としての誠実な人柄をのぞかせた。