映画『鬼の花嫁』オリジナルミラー＆ステッカーを3名様にプレゼント！

いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、3月27日（金）劇場公開となる映画『鬼の花嫁』のミラーとステッカーを合計6名様にプレゼントいたします！

シリーズ累計発行部数650万部突破の大人気作品が待望の実写映画化！

原作は、2020年より刊行され、多くの読者から支持されたクレハ著の小説。2021年より小説を原作に電子雑誌「noicomi」にて富樫じゅん作画によるコミカライズがスタート。読者の乙女心を鷲掴みにした、今最も勢いのある大人気和風恋愛ファンタジー。

あやかしと人間が共存する世界を舞台に出会うはずのなかった2人が紡ぐ物語である本作。あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主で、崇高なカリスマ性を持つ鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）を演じるのは、本格ラブストーリー映画初主演となる永瀬廉。家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）を吉川愛が演じる。メガホンをとるのは『大豆田とわ子と三人の元夫』『40までにしたい10のこと』『九龍ジェネリックロマンス』など話題作を手掛ける池田千尋。

STORY

あやかしと人間が共存する世界。優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。特にあやかしの中でも最も強く美しい“鬼”の花嫁に選ばれることは、最高の名誉と言えた。妖狐の花嫁である妹と比較され、家族から愛されず虐げられてきた柚子（吉川 愛）が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった。「見つけた、俺の花嫁――」鬼の一族の次期当主・玲夜（永瀬 廉）に花嫁として見出された柚子。突然の事態に戸惑いながらも、徐々に玲夜の不器用だけど優しいところや誠実な姿に惹かれていき、玲夜もまた、生まれながらに一族の行末を背負い、一人抱えてきた重責と孤独が柚子によって癒されていく。互いに居場所を見つけ、愛を確信していく2人。しかし、柚子が“鬼の花嫁”になったことを面白く思わない妹の花梨（片岡 凜）が、婚約者の妖狐・瑶太（伊藤健太郎）と一緒に2人を引き離そうと画策する。柚子は玲夜の花嫁として自分がふさわしいのか、そして玲夜は、柚子が急激にあやかしの世界に巻き込まれてしまうことが本当に幸せなのか、不安を覚える。そんな中、玲夜の花嫁として柚子がお披露目となる舞踏会に瑶太と花梨が現れ…果たして運命に導かれた2人は、真実の愛を掴むことができるのか―

■映画『鬼の花嫁』公開情報

■公開日：2026年3月27日(金) 全国公開

■出演

永瀬廉 吉川愛

伊藤健太郎 片岡凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音

尾美としのり 眞島秀和 陽月華 橋本淳 嶋田久作 尾野真千子



■原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

※コミカライズ：作画・富樫じゅん / 原作・クレハ（スターツ出版「noicomi」）

■監督：池田千尋

■脚本：濱田真和

■音楽：小山絵里奈

■主題歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince（ユニバーサル ミュージック）

■イメージソング：「Ray」由薫（ユニバーサル ミュージック）

■製作：「鬼の花嫁」製作委員会

■配給：松竹株式会社

■公式HP：https://movies.shochiku.co.jp/onihana/

■公式X／公式Instagram／公式TikTok ：@onihana_movie

©2026「鬼の花嫁」製作委員会



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