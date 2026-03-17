熊本大学が半導体関連企業の調査研究など行う会社の設立を発表しました。会社の名前は「熊大総研」。大学の研究を民間企業に生かすことが目的です。



熊本大学が設立を発表した「株式会社熊大総研」。熊大のこれまでの研究を産業にも生かすため、半導体関連企業などの経営を調査・研究します。



そして企業のニーズを大学に伝えるなど企業と大学の橋渡し役を担います。また、大学への寄付や地元企業の支援も行います。社長には熊本県工業連合会の会長などを歴任した田中稔彦さんが就任します。

また、社外取締役には熊本大学半導体・デジタル研究教育機構の若林秀樹卓越教授が就任。長年、証券会社などで半導体業界の市場調査などを行ってきた若林さんの知見を活用して、民間企業との連携を強化します。



■熊大総研 社外取締役就任予定・若林秀樹さん

「熊本大学のポテンシャルについて皆さんまだ控えめというか気がついてない。こういう技術をこういう風に使うと、今まさにTSMCが欲しい技術なんじゃないかと。 こういうのがいっぱい出てくるんじゃないか」



熊大総研は4月1日に設立予定で、熊本大学のキャンパス内と、東京の計2か所にオフィスを構えます。