パドレス・ダルビッシュ有投手が１７日、Ｘを更新。ＷＢＣ日本代表のメンバーに敬意を示した。

前回大会では世界一に輝いたチームをけん引。今大会はリハビリ中ということもあり、アドバイザーとして宮崎合宿に参加した。米国マイアミでも再合流し、選手らをサポートした。

８強での敗戦に、ダルビッシュは「目指していた終わり方ではなかったですが監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、宮崎から約１ヶ月間本当にお疲れさまでした」と労った上で、「選手は凄いプレッシャー、難しいスケジュールの中優勝を目指して日々調整、準備をしてくれていたのを間近で見ていた分悔しい結果になったことに胸が痛みます。スタッフの方々も少しでも選手がいい状態になるよう一生懸命サポートしてくださっていました」と思いを伝えた。

また、首脳陣にも「井端監督、コーチの方々も前回優勝していて期待が高い分プレッシャーも大きい中引き受けてくださり、ご自身が現役時代とは全く価値観も感覚も違う選手のことを理解しようと努力し、共に一緒に戦ってくださったこと感謝しています」と敬意。 ファンに向けても、「応援してくださったファンの皆様も球場、家、移動中等色々な場所から応援してくださり本当に感謝しています。たくさん侍Ｊａｐａｎのグッズも買ってくださってありがとうございました。確実に選手達の力になってたと思います」とメッセージを送った。

侍ジャパンの経験、貢献も多い右腕。「自分もアドバイザーという難しい立場でしたが色々な経験をし、勉強になる事もたくさんありました。このような機会を頂いた井端監督、侍Ｊａｐａｎの皆様、本当にありがとうございました。次の大会はさらにレベルアップして勝ちましょう」と呼びかけた。