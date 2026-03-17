又吉直樹原案『失恋カルタ』　たなかみさき作画で商品＆書籍化

『失恋カルタ』のカルタ商品および書籍（Gakken）の発売が発表された。カルタ商品は2026年5月14日、書籍は2026年6月4日の発売が予定されている。

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MBS／TBSドラマイズムでの実写ドラマ化が発表され、注目を集めている「失恋カルタ」。ドラマ原案は作家としても活躍し、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の朗読会のために書き下ろしたオリジナルの読み句だ。

「うっかり／名前を呼んで、／不在が増した」「なんとなく／続いていくって／期待もあったし」「トーストを／二枚焼いてあまる」など……。失恋の喪失感や孤独、恋愛の一瞬を切り取った共感性の高い読み句をもとに、作品集『ずっと一緒にいられない』『あ～ん スケベスケベスケベ‼』（ともにPARCO出版）、コミック『大なり小なり』（文藝春秋）を手掛けたイラストレーター・たなかみさきが絵札の作画を担当。

朗読会での販売グッズとして製作されたオリジナル朱色版カルタの反響を受け、装いを新たに藤色版として一般発売することが決定。そのほかカルタに収録された文と絵に加え、書き下ろしショートストーリーも収録した書籍の制作も進行している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）