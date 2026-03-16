グラビアアイドルの天羽希純がこのほど、SPA!グラビアン魂デジタル写真集「明るいドラマ」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。



【写真】バックショットから大胆な曲線美が目に飛び込んできます

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいる。



キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛される”きすみん”こと天羽希純。今回もその大胆さに大いに酔いしれる……。ニットのワンピースを脱いだら、マシュマロのようなバストがこぼれてしまっていて、もう目が離せない！ リビングやお風呂ではしゃぐ彼女を堪能することが出来るカットが目白押しとなり、今回届いた誌面カットでも確認できる。



さらに天女の羽衣を持ちながら、丸みを帯びた桃のようなヒップが丸見え！ 自身が兼ね備えている圧巻のボディを、惜しげもなく披露してくれている。明るいドラマを感じるカラダ、そんな希望の光が差している。



天羽は東京都生まれ。T164。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されている。所属していたアイドルグループ「#2i2」が’25年末をもって解散。最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中。



（よろず～ニュース編集部）